Ha sortit a la llum el pitjor que tenen aquesta gent conservadora i ultraconservadora: veure la oportunitat de crear tensions i problemes al govern central. I ha sortit arran, una vegada més, d’una desgràcia descomunal com és la dana a València: mentides, falsetats, desviacions de responsabilitats, tot per no acceptar els seus errors, que foren molt greus. Errors que han costat vides. Desviar l’atenció cap a Brusel·les és ja un clàssic del PP, que actua com a escolanet de Vox: atacar al govern central des d’instàncies comunitàries, sense importar les formes ni els continguts. Tot val. Al mateix temps, un empresari acusat d’estafar més de 180 milions d’euros per un tema energètic, és alliberat perquè un fiscal ha acceptat una «col·laboració» per involucrar en negocis bruts a membres del partit socialista. Tot sense proves: una brutor jurídica que magistrats seriosos i professionals ja han denunciat com un fet insòlit. Les corretges de transmissió entre la dreta i la ultradreta i parts significatives de la judicatura semblen clares, si tenim en compte aquestes «casualitats» temporals.

El ridícul del PP és clamorós a les institucions comunitàries, amb les intervencions forassenyades de la representant del PP espanyol, i les intrigues del dirigent alemany Weber qui, finalment, ha deixat Feijóo amb el cul a l’aire. Un despropòsit que hauria de passar factura. El PP es troba inserit en una veritable cerimònia de la confusió, sense més rumb que utilitzar tota quanta mentida sigui possible per obtenir el resultat final: que caigui Sánchez. Ho intenten per terra, mar i aire, fent servir tots els mecanismes que tenen a l’abast, en una estratègia que recorda molt els protocols colpistes: generar caos, desordre i tensions immenses per tal de forçar la desfeta de qui governa de manera legítima. És aquesta la dreta que pretén governar Espanya? Amb aquestes formes? Amb aquests discursos? Amb la quantitat de mentides acumulades, auxiliada per tota una inesfraestructura de medis de comunicació i xarxes socials finançades? Estaríem més tranquils en mans d’aquesta gent governant l’administració central, vist com governen les autonòmiques, amb incompetències recurrents a València, Andalusia, Madrid, Balears?