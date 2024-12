En una fecha indeterminada publicaba el diario El País una viñeta de Forges. En ella, un orador exaltado, detrás de un atril de un supuesto mitin se dirigía al público gritando ¡¡¡O nosotros o el caos!!! Y de la muchedumbre enfervorizada salía un clamor ¡¡¡El caos!!!

Diríase que este dilema podría plantearse en la situación política actual, pero sin saber quien es el ‘nosotros’ y quien es ‘el caos’. Si la disyuntiva se refiere a la política en general y a los políticos, me temo que la gente prefiere el caos, o sea, otros actores más verosímiles y de mayor catadura moral.

Si la disyuntiva se refiere a Pedro Sánchez (‘nosotros’) o la oposición, la fachosfera (‘caos’) la respuesta no sería unívoca. Para unos, Sánchez es el ‘nosotros’ por antonomasia, el líder imbatible, mientras que para otros Sánchez representa el caos absoluto.

Al contrario de la viñeta de Forges, el pueblo español no quiere el caos, pero se está acostumbrando peligrosamente a vivir en un inmenso caos en el que pase lo que pase, todo seguirá igual, nada cambiará a corto plazo porque nadie tiene capacidad electiva para inducir un cambio de protagonistas.

Analizando la situación con frialdad se diría que Pedro Sánchez y su gobierno son el verdadero caos.

¿Es o no caótico que el presidente del gobierno del Estado español se apoye para gobernar en partidos políticos que prefieren la destrucción del Estado español? ¿Es o no caótico que el ministro de Justicia ataque sistemáticamente a los jueces y a la judicatura porque se han atrevido a abrir causa contra la esposa de Sánchez?

¿Es o no caótico que el presidente del Gobierno se tome cinco días moscoso (los famosos días libres de los funcionarios) sin trabajar para poder reflexionar?

¿Es o no caótico que el fiscal general del Estado sea imputado por el Tribunal Supremo (nada menos), no dimita y el tribunal se vea obligado a registrar su despacho? ¿Acaso no es de un caos total que no se sepa nunca con que apoyo cuenta el gobierno dada la situación catastrófica de Sumar, ERC y Junts?

¿No es totalmente caótico lo que ocurrió en torno a la escala en Madrid de la vicepresidenta de Venezuela a medida que vamos conociendo más detalles? Recuerden que no podía pisar el espacio Schengen.

Podríamos seguir con una lista interminable de situaciones caóticas que en una democracia no son de recibo salvo que alienten un cambio de sistema. Por cierto, también es caótico que el presidente de la Comunidad Valenciana, con alerta naranja en la región, estuviese varias horas ilocalizable.

En la situación actual, el orador de Forges gritaría ¡¡¡O vosotros o el caos!!! Y la respuesta general sería ¡¡¡Nosotros!!!