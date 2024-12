El Consell de Mallorca acaba d’anunciar un nou premi literari en castellà. Aquesta convocatòria convida a pegar foc al Consell. Els responsables han dit que ho fan per recolzar la llibertat d’expressió. ¿Convocar un premi de creació literària en una llengua que ofega la natural i pròpia del país és practicar la llibertat d’expressió o és fer visible l’estupidesa i l’odi evident que es du a terme des de fa més de tres segles durant les 24 hores de cada dia de l’any? En això consisteix la llibertat d’expressió? Què entenen per llibertat d’expressió els governants del PP i Vox que ara mateix ens representen?

Wilhelm Reich, en el seu breu i brillantíssim assaig titulat Escucha, pequeño hombrecito, ho explicita a la perfecció. La llibertat d’expressió és la dignitat humana. On és la dignitat dels que es deixen trepitjar i humiliar per homes perversos i indignes que volen imposar els seus criteris i punts de vista autoritaris? La denúncia i la condemna per escrit de Wilhelm Reich, i la de molts altres, està en vigor des de fa gairebé un segle, però els «pequeños hombrecitos» no es donen per assabentats. Reich apel·la a dignitat de manera destacada. Diu que els que tenen la paella pel mànec, en comptes de llibertat personal prometen llibertat nacional. No t’ofereixen dignitat personal, sinó respecte per l’Estat. Grandesa patriòtica i no grandesa personal.

La llibertat d’expressió és llibertat personal o no és res. Aquest petit homenet que som tots nosaltres és el qui els confereix poder sobre nosaltres, el que els converteix en tirans i en indiscutibles personatges que decideixen i actuen per nosaltres i en nom nostre. Som els petits homenets els que donem carta blanca perquè facin de nosaltres allò que ells vulguin. Per això som petits homenets. Preferim la seguretat artificial a la felicitat natural. Quina llibertat d’expressió és aquesta que volen oficialitzar a canvi de la nostra vida humiliada i agenollada? Si us plau, no els permetem que continuïn la seva tasca destructora i anihiladora. De cap manera podem resignar-nos a que els nostres Països Catalans es converteixin en un camp d’extermini.