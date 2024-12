El passat cap de setmana tinguérem la fortuna de participar en les III Jornades d’Estudis Locals d’Algaida. Mai no és massa tard per engegar projectes de futur, fins i tot quan molts apunten que això del futur correspon a una categoria del passat que ha deixat de tenir valor de mercat. El contingut de les dites jornades se centrà en el debat relacionat amb dones d’Algaida, Pina i Randa, dones que han fet el poble i que en la majoria dels casos han estat invisibilitzades en els repositoris de la memòria. La realitat algaidina és força semblant a la resta del món, però es caracteritza actualment per la voluntat d’incorporar la dona al relat històric i de recuperar tantíssimes biografies que mai no haurien d’haver estat silenciades o amagades. En diverses intervencions es va fer palès que tot just la ciutadania s’està incorporant a autopistes que no acabam de saber on la portarà, però ben segur augura anar descobrint matisos i realitats que enriqueixen els valors que donen vida a l’acció transformadora del present.

Les dones hi van ser i persisteixen amb un paper actiu i ben evident en el cos social. Hi ha massa rastres del seu protagonisme en la vida pública i en la privada, hi ha massa obvietats com per rompre amb les inèrcies i la retòrica del passat. Portem massa temps –potser milions d’anys– imaginant un paper de les dones que, de sobte, ha canviat i ha entrat en una òrbita diferent. Segurament les nostres generacions, sense massa consciència encara, estam assistint a un dels canvis més rellevants de la història de la humanitat. La dona, a diferència d’ahir, té vida i es protagonista de la vida social, sempre ocupant tots aquells espais possibles i esperant, a l’aguait, el moment d’intervenir i de visibilitzar el seu lideratge. La localització de les dones que han protagonitzat el passat i que han conduit la història fins el present potser ajuda a entendre de manera més integral tantíssims misteris que la vida ens posa davant. Al final de les Jornades algaidines es van presentar dos projectes innovadors des del punt de vista de la microhistòria i de la història local. Es tracta del Diccionari de Dones del municipi d’Algaida i de la Ruta de Dones. Dos projectes destinats a ampliar el coneixement sobre les dones del passat, enfocats a educar la ciutadania i pensats per implementar la dignitat de la vida comuna, la vida del comú, tot allò que no pertany a ningú en particular i expressa allò d’essencial, de característic i d’identitari que posseïm. Ambdós projectes funcionaran de manera col·laborativa, sempre des del rigor i la recuperació del patrimoni femení que hem heredat.