Els qui, fa 25 anys, varen començar l’emissió de Radio María, segurament no devien pensar com seria aquesta emisora, que ara ja és quasi mundial i capaç d’omplir tots els espais de nit i de dia, amb un missatge, sempre fidel als principis, senzill i al mateix temps profund. A qualsevol hora que conectis, sempre trobes la paraula o la música que et fa bé i t’acull dins el marc d’una pau sorprenent; això en un món malalt, quasi ofegat a causa de renous, estrès, suggeriments, provocacions, etc. Un s’atreveix a interpretar aquest fet i somiar: voldria, mogut per un cert anhel, trobar com una presència misteriosa de Maria, a través dels programes religiosos. És ben vera aquella consigna que repeteixen: «A Radio María és possible cada dia una trobada amb Déu». Aquest anhel o sentiment espiritual brolla espontàniament del pensament del pelegrí que el qualifica com a natural, quan veu que s’esfondren els fonaments d’unes cultures que fins ara eren incommovibles. El pelegrí se refugia novament en la seva cabanya de certeses absolutes a on neix la pregària ferma davant dos valors suprems: Ell i Ella, Jesús i Maria, exclusivament…