Nos ha dejado Gabriel Escarrer Juliá a los 89 años, y después de una larga y exitosa carrera profesional turístico-hotelera. No deja de ser curioso que un hombre nacido en Porreres, que empezó como empleado en un hotel de Mallorca, y que a los 21 años ya se hizo cargo de la explotación de un pequeño hotel, haya creado una de las empresas hoteleras más importantes del mundo. Si la memoria no me falla, durante su expansión empresarial, utilizó varios nombres comerciales: Hoteles Mallorquines, Cadena Sol, Cadena-Sol-Meliá, y finalmente Meliá Hotels.

Yo le conocí alrededor de los años 1976-77 cuando con Miguel Codolá, y otros compañeros, constituimos la Federación de Hoteleros de Mallorca. Su primera oficina como Sol Hotels la tenían en una travesía de la calle Olmos de Palma y luego se trasladaron al polígono de Son Castelló. Conseguí entrevistarme con Gabriel Escarrer, para explicarle los fines y objetivos de la federación de hoteleros, y qué personas estábamos en este empeño. Durante la entrevista, yo estaba un poco impresionado, porque en términos coloquiales yo era un novato, y Escarrer era un empresario de prestigio. Le expliqué nuestras intenciones y se produjo un momento de silencio, al cabo del cual me hizo algunas preguntas, le di las respuestas que consideré adecuadas. Otro momento de silencio, para decirme: «De acuerdo si esto es así como usted dice, nosotros colaboraremos, a partir de ahora, póngase en contacto con Juan Vives para lo relacionado con la Federación y nuestra empresa». Yo vi en Gabriel Escarrer a un hombre pragmático, de ‘ir al grano’, e interesado en tener información correcta, para poder tomar decisiones. A mi modesto entender el éxito del empresario Gabriel Escarrer se debe sin duda a su extraordinaria capacidad y esfuerzo constantes, y en cierta medida a su equipo de colaboradores y trabajadores. No era un hombre que le gustara en absoluto la ostentación y la exhibición pública. Su obsesión era el trabajo. Estoy convencido que era mucho más importante el hacer crecer su empresa y ofrecer un buen servicio, que tener mucho dinero. Que en paz descanse. (*) Hotelero y expresidente de la patronal.