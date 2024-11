El 25 de novembre és un dia per a la reflexió i el compromís. Les xifres de la violència masclista al nostre país i arreu del món ens deixen sense alè: enguany, 40 dones i 10 menors han estat assassinats, deixant més de 30 infants orfes. Però limitar aquest problema a una qüestió de números és reduir-ne la magnitud. La violència masclista no només mata; també es manifesta en els petits gestos quotidians que perpetuen una cultura de desigualtat: comentaris despectius, mirades invasives, acudits grollers… És la por que moltes sentim caminant soles de nit o el constant escrutini que rebem per les nostres decisions.

El 25N és un recordatori que la lluita contra la violència masclista no és cosa d’un dia, sinó una tasca constant que ens implica a tots i totes. Parlar-ne a casa, a l’escola, a la feina i en qualsevol espai de socialització és imprescindible. Perquè aquesta xacra s’alimenta del silenci i de la complicitat, i només el trencarem amb educació i acció.

Encara avui hi ha qui redueix el feminisme i la lluita contra la violència masclista a una qüestió ideològica, titllant-la de ‘progressista’ o ‘d’esquerres’. Aquesta visió simplista no fa més que dividir una causa que hauria de ser comuna: la defensa dels drets humans i de la igualtat no té colors polítics. El masclisme no entén de fronteres ideològiques, i la violència contra les dones és un problema estructural que requereix una resposta unitària.

Malauradament, aquesta unitat no sempre es trasllada a l’arena política. La setmana passada, els grups de l’oposició al Consell de Mallorca, sabent que el govern del president Galmés havia preparat un programa complet per al 25N, van optar per desmarcar-se’n i protagonitzar el seu propi ‘circ mediàtic’. Aquesta actitud és lamentable, ja que davant una problemàtica tan greu, el que es demana és consens i responsabilitat.

Aquest tipus de deslleialtats no són noves. Durant el govern anterior, amb l’expresidenta Catalina Cladera al capdavant, es va signar un conveni per a la creació d’un centre de crisi per atendre víctimes de violència sexual, tot i saber que no es podria executar en els terminis previstos. Però, malgrat els obstacles heretats, avui podem celebrar una fita important: el primer centre d’atenció a les víctimes de violència sexual a Mallorca, Libertas, serà una realitat gràcies al compromís del govern actual. Aquest centre oferirà suport psicològic, jurídic i social, estarà obert les 24 hores del dia, 365 dies l’any, i estarà al servei de totes les dones majors de 16 anys que ho necessitin.

Enfront de discursos buits i accions que busquen la polarització, la resposta ha de ser clara: responsabilitat i acció. La lluita contra la violència masclista és diària i passa per desmuntar actituds, gestos i estructures que perpetuen la desigualtat. Quan les dones som lliures, ho és tota la societat!