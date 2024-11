marote

Por una mezcla entre mi profesión y mi curiosidad insaciable, tengo la suerte de ir conociendo personajes talentosos. Voy a hablarle de un tipo que dentro de poco ocupará líneas en una sección mucho más específica de este prestigioso periódico, comprometido con la noticia y la actualidad.

Hace unos días, tuve una más que interesante charla con el propietario / cocinero / maestro pizzero de Mera, premiado internacionalmente por sus elaboraciones; y recientemente primer puesto en el Trophée Mondial de la Pizza, celebrado en Menton, Francia. Además, es uno de los dos únicos chefs en España distinguido con el L’Arcimboldo 3pennelli de oro, título que consiguió en 2024 y al que ya esta nominado para la edición 2025.

Cuando uno se presenta a un concurso, el azar tiene un peso específico en la consecución de la victoria, pero después de ganar alrededor de cincuenta premios internacionales, el talento es la variable imprescindible. Su don, sus conocimientos, su pasión por su oficio, el entorno proyectado, la complicidad y profesionalidad de su compañera y la ambientación dan cuerpo al espacio único donde saborear cualquiera de sus especialidades.

Aunque no soy, ni mucho menos, tan famoso como Morgan Freeman, lo que me falta de popularidad se cubre, con creces, con el impresionante currículum y destreza de Stanislao. Sus pizzas juegan en la Champions League. Alimentarse es una necesidad, casi cualquier cosa nos vale. Aquí cabe aquel símil que pregunta si usted llenaría el depósito de su vehículo de algo perjudicial o si se preocupa por la cualidad y octanaje del combustible que le echa. Podemos comer una pizza de esas de dos al precio de una, entregada en su domicilio o puede darse un gustazo y disfrutar de calidad y mimo, que no sólo de pan vive el hombre.