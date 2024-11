El 25 de novembre del 1960, les germanes Mirabal van ser assassinades a la República Dominicana per la seva defensa dels drets de les dones. Un crim atroç que va commocionar el món i que es va convertir en un símbol de la lluita contra l’opressió i la violència de gènere. Fins a tal punt que 39 anys després, les Nacions Unides van declarar el 25N com el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Avui, 64 anys després d’aquell terrible assassinat, vull reafirmar el compromís del Consell de Mallorca amb l’erradicació de la violència masclista i amb el suport a les víctimes. Malgrat els anys que han passat, la desigualtat i la violència contra les dones continuen sent un problema arreu del món, que no entén de classes socials, ni d’origen, ni d’edat i que pot afectar a qualsevol dona. Una xacra que, malauradament, s’ha cobrat massa vides: 39 dones i un infant a Mallorca des que va començar el registre oficial, el 2003.

Les morts són, sens dubte, la cara més cruenta de la violència masclista, però n’hi ha moltes altres. Maltractament físic i psicològic, agressions sexuals, control econòmic, violència vicària... Algunes no són visibles i, fins i tot, passen desapercebudes per l’entorn de la víctima. Ens trobam, per tant, davant un problema que afecta cada dia a milers de dones que viuen atemorides. Davant d’aquesta situació, avui diem alt i clar que a Mallorca volem una terra lliure de violència. Una societat igualitària, on les dones no tinguin por pel simple fet de ser dona.

Com a principal institució d’autogovern de Mallorca, el Consell té un paper fonamental en la lluita contra la violència masclista. És el nostre deure, però també és la nostra voluntat política. De fet, en aquesta legislatura, a Mallorca hem donat un impuls inèdit en el foment de la igualtat i en l’atenció a les víctimes. Destaca l’ampliació del programa Aurora que passarà de 40 a 60 places. Una xarxa d’habitatges d’acollida amb atenció de professionals per ajudar-les a superar les seqüeles de la violència que han patit.

Fets i no paraules, aquesta és la nostra forma d’actuar. Perquè totes aquestes polítiques no serien possibles sense una millora del finançament. En una aposta clara i decidida, el Consell de Mallorca augmenta en un 28,8 % el pressupost de la direcció insular de Famílies, on s’integren les polítiques d’igualtat, per a l’any 2025. Gran part d’aquest pressupost anirà destinat a la posada en marxa del futur Centre Libertas, el primer centre de crisi per a víctimes de violència sexual a Mallorca obert les 24 hores i els 365 dies de l’any. Un servei que s’integrarà a la xarxa d’atenció a les violències masclistes del Consell de Mallorca i que oferirà atenció psicològica, jurídica i social especialitzada per garantir una ajuda completa a les víctimes i els seus familiars. Una fita que ha assolit aquest equip de govern com a mostra del nostre compromís per a l’eliminació de la violència contra les dones.

En aquest mandat, el nostre compromís amb les víctimes és ferm i inqüestionable. Han de saber que no estan soles. Que compten amb el nostre suport i ajuda. En els diferents serveis que ofereix el Consell de Mallorca hi trobaran, per elles i els seus fills, acolliment, atenció especialitzada i recuperació per reprendre la seva vida lliure dels seus agressors.

Som molt conscients que encara queda molt de camí per recórrer, però la nostra determinació és més forta. No afluixarem, ni farem cap passa enrere. Només donarem passes endavant per aconseguir una terra de plena igualtat entre homes i dones. Volem que aquest sigui el nostre llegat.