UNA razón básica de la victoria de Donald Trump fue el voto de los pobres con trabajo. Lo mismo explica en Francia el auge de la Agrupación Nacional de Le Pen. Este fenómeno socioeconómico ha necesitado mucho tiempo desde la crisis de 2008 para cristalizar electoralmente en esos países –entre otros–, pero una vez consolidado no será fácil deshacerlo, si que es posible, lo cual es dudoso.

El PP y el PSOE sueñan con que nada igual cuaje entre nosotros. Creen que si Podemos fracasó cómo no iba a pasar lo mismo con Vox. Pero resulta que no son iguales del todo. Comparten la propaganda antisistema, la pose antielitista, etc. Aunque sus bases son diferentes. La del neocomunismo es moda y conservadurismo izquierdista propio del mesianismo woke, sin arraigo social y por ende voluble en urnas. La de la ultraderecha tiene más cimiento: su espina dorsal son los pobres con trabajo de escasa formación que viven al margen de las convenciones progres dadas por ‘normales’ en los últimos decenios, que se ven exprimidos a impuestos, que odian que ultra minorías les digan cómo comportarse, que cobran poco para vivir con acomodo… La cuestión esencial estriba en la magnitud de ambos apoyos electorales. El de Podemos a la vista ha quedado. El otro todavía es muy escaso, pero son preocupantes los datos estadísticos que revelan el volumen del cual sale su potencial de voto.

ESTE diario publicaba el año pasado qué declarábamos a Hacienda en las Islas. El 60 % no llegaba a la media salarial, que en 2022 fue de 27.140 euros anuales brutos. Aparte de los 35.000-40.000 trabajadores que sobreviven con el salario mínimo –15.876 euros– muchos más ingresan por encima pero sin llegar a la mediana. En 2021 hubo en las Islas 650.000 ocupados –datos del ministerio del ramo–, por tanto unos 350.000 formaron ese grupo, de los cuales unos 300.000 eran electores y más o menos 180.000 votantes. Con el coste de la vida en nuestra región, el número pobres con nómina va creciendo sin que la aristocracia política se dé por enterada. Lo lamentará si un día una parte significativa de ellos se rebela en urnas.