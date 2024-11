La meitat del món està amb els cabells drets. Allò que veu i que viu no li permet pentinar-se com manen els cànons de la civilització adient. L’altra meitat del món és la que provoca aquesta situació tan anòmala. Netanyahu, Putin, Trump i milers i milers de superestúpids com ells estan portant la humanitat a la seva hecatombe física i espiritual. És una veritable llàstima que el món estigui governat sempre per guineus a l’aguait. Ara mateix s’està preparant una confrontació mundial humana sense precedents. Que els electors nord-americans hagin votat a Donald Trump per tornar-los a presidir, després d’haver-ho fet ja fa quatre anys amb pèssims resultats, només s’explica per aquesta idiotesa col·lectiva de la que parlem. Que Netanyahu i Putin insisteixin en la seva escalada bèl·lica infinita fa pensar en les grans anomalies dels sistemes democràtics, encara que com digué Churchill siguin la millor manera de governar els estats, les nacions i el món sencer.

Aquí, també, a casa nostra, entre nosaltres els més espavilats del planeta Terra, passa el mateix o pitjor. Entre Prohens, Illa i Mazón, actualment de manera molt especial al País Valencià, que també és casa nostra i nosaltres som casa seva, la població segueix igual una enorme estupidesa política, cultural i social. Quin desastre que tenim i quants desastres que ens esperen! Fang de la Mancha, oli de Jaén i controls dentals als nouvinguts són el nostre pa de cada dia. La cultura, l’educació i el sentit comú són assignatures inexistents als Països Catalans. De l’Estat espanyol, d’Espanya, Castella, Madrid i Rafa Nadal, val més no parlar-ne. Quanta poca civilització i quanta poca dignitat! Qui pot posar fre i esma a tot plegat? No els homes, perquè ja han demostrat al llarg dels segles la seva incompetència. Cal buscar ajuda a l’espai exterior. Sort que aquest espai existeix i encara està per explorar en la seva immensa superfície. Marxa-m’hi a tota velocitat.