La Unidad Militar de Emergencia (UME) surgió por la necesidad de que el Gobierno de la nación pudiera disponer de una herramienta eficaz para responder a las emergencias de carácter nacional. Las leyes que establecían las normas y la organización del sistema de Protección Civil asignaban competencias al Gobierno, le dotaba de órganos de dirección y coordinación, pero lo dejó desprovisto de instrumentos físicos para desarrollarlas. El acoplamiento de esta unidad al sistema de Protección Civil (PC) años después de completarse su ordenación legal sin contar con tal importante servicio, causó disfunciones de encaje que perduran y que se procuran salvar con la buena voluntad de los responsables, cuando ésta existe.

Se dan casos en que mandos de esta Unidad especializados y competentes, dotados de modernos recursos, han estado bajo la dirección del concejal de turno director de la emergencia, puesto no siempre reservado a los más capaces al entenderse materia de poca enjundia. Esta unidad, considerada uno de los mejores servicios de emergencias del mundo, está concebida para liderar y coordinar todas las acciones de una gran emergencia, pero, hasta el momento, ha ido de comparsa, despertando celos profesionales y sus posibilidades no han sido aprovechadas.

El afán por ejercer las competencias propias con sus propios recursos, sean estas locales o autonómicas, margina a la UME desaprovechando su potencial. Incluso en Valencia, la mayor calamidad pública en un siglo, como dijo su jefe, estaba a lo que le dijera Mazón.

Los males que aquejan al sistema de PC en España son distintos, muchos de ellos se han puesto en evidencia en la catástrofe de Valencia. No se declaró la emergencia nacional y la Autonomía quedó sobrepasada por una devastación que no podía afrontar. El Gobierno se limitó a ofrecer ayuda, «Que me pidan lo que necesiten». Resultado: una situación caótica. Nadie sabía quién estaba al volante, lo que, entre otras disfunciones, ha generado un grave conflicto jerárquico entre el JEME y el mando de la UME.

Entre los cambios en el sistema de PC podría estar el de integrar la UME en la Guardia Civil, como una especialidad más. Al depender funcionalmente de Interior, su encaje sería más fácil.