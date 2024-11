Movistar acaba de estrenar una serie, Celeste, donde una brillante Carmen Machi encarna a una inspectora de Hacienda a punto de jubilarse que debe llevar a cabo su última misión: cazar a una cantante que no declara sus impuestos. Una gris oficinista se bate en duelo contra una joven y lozana estrella de la música. La heroína es una señora solitaria que no es capaz de sacar a su perro y se le mea en el salón por su dedicación al trabajo. Machi le dice a un paparazzo que huye de ella como de la peste: «Ayúdame, hazlo por tu país». Es un fiel reflejo de la furia de estos días, en los que aquellos que se autodenominan verdaderos patriotas abogan por no pagar tributos como si fuesen los más listos de la clase o por huir a Andorra con el rabo entre las piernas, mientras Valencia y Albacete siguen ahogadas por el lodo. ¿Van a ser ellos desde sus mansiones de paraíso fiscal los que van a reconstruir la zona dañada por la DANA? Es curioso que el que más se golpea el pecho por el patriotismo luego te pide la factura en negro. ¿Va a ser él y su banda los que van a levantar el país?

El autor de esta serie es Diego San José, el guionista que ya firmó la descacharrante y realista Vota Juan. Aquí un político tontorrón y egoísta que ejerce de ministro de Agricultura sueña con convertirse en presidente del Gobierno mientras esconde de las cámaras a su hija porque tiene sobrepeso y no queda bien en pantalla. Ese politicucho de baja estofa, titubeante y egoísta, se ha visto estos días dando explicaciones (más bien excusas), mientras lanza las culpas a todo el que pasaba por ahí menos él; un antipatriota que dejaba a sus vecinos ahogarse durante su eterna comida.