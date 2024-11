Quan es tracta dels mitjans públics de comunicació, la polèmica està servida. Sigui amb majories del PP o del PSOE, l’ús que se n’ha fet, amb tots els matisos que es vulguin, ha estat tendenciós i al servei d’una determinada concepció uniforme i patriotera d’Espanya. Quan governen els del PP són més del control indissimulat de la seva línia política, mentre que els socialistes li procuren una aparença d’objectivitat que tampoc amaga el seu biaix ideològic. Ara sembla que volen garantir la pluralitat amb l’obertura del seu Consell a altres formacions, en particular, les representants de les nacionalitats perifèriques. No sé si això contribuirà a fer d’un mitjà, que hauria de ser de totes les Espanyes, un reconeixement de la seva diversitat política, cultural i lingüística. En tot cas, el meu escepticisme és majúscul.

Per ara, l’oferta d’RTVE a les Balears és essencialment en castellà i dins la programació general que s’ofereix per a tota Espanya. Només les breus desconnexions per als informatius locals són un oasi on existim en la llengua pròpia. Contràriament en això, RTVE disposa d’una certa programació en català de la qual les Balears n’estam exclosos. Pel·lícules, sèries, documentals, magazines, etc, que a Catalunya es veuen habitualment en català aquí s’ofereixen en castellà. L’única manera d’accedir-hi és bussejant per la seva plataforma RTVEplay per trobar aquests continguts amagats, dels quals la població general en té un desconeixement absolut.

Tot i així, cal insistir als responsables polítics, si estam parlant de la radiotelevisió pública espanyola, la que pagam entre tots, tenim dret a no ser discriminats ni els catalanoparlants ni la ciutadania de Balears. Com passa a altres estats plurilingües, el que és de tots també ha de reflectir aquesta realitat. No es tracta de privar a ningú de rebre els continguts en castellà, es tracta de garantir que la comunitat catalanoparlant pugui accedir a tots els continguts que s’ofereixen en la seva llengua minoritzada que també és oficial. Les noves tecnologies avui dia ho permeten amb facilitat, el doblatge de sèries, pel·lícules, programes o retransmissions en directe al català hauria de ser la norma al nostre territori. Però, la pregunta és: Tenim a Madrid algú per gestionar-ho?