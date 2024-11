Després del debat d’aprovació inicial del Pressupost del Consell de Mallorca 2025 d’aquest divendres ja en podem extreure la principal conclusió: el Govern de les Illes Balears rebaixa el finançament que destina al Consell de Mallorca en 30 milions d’euros respecte el que hi va destinar en 2024. Prohens retalla a Galmés, i Galmés cala el cap davant Prohens. La prioritat política de rebaixar impostos de Prohens s’ha convertit en les retallades de finançament de Galmés.

Aquesta no és la única retallada que te el Pressupost den Galmés. La deriva ideològica del pacte PPVox rebaixa la qualitat democràtica del Consell en contra de consensos ja assolits a la nostra societat, com la protecció a la llengua catalana, la condemna de la violència de gènere o la potenciació de les polítiques envers el col·lectiu LGTBI.

El Pressupost que ha presentat Galmés no és transformador per Mallorca. No hi ha projecte ni idea de país. No soluciona els principals problemes dels mallorquins com els embossos a les carreteres, la saturació turística o els problemes de l’accés a l’habitatge.

La gent major o dependent no trobarà solució a la seva llarga espera per entrar a una residència, o no trobarà una nova atenció al servei d’atenció a domicili perquè el Consell l’ha paralitzat. El jove no hi trobarà un ajut per emancipar-se. Una família amb dificultats per arribar a final de mes no hi trobarà un conhort. I una dona emprenedora no hi trobarà l’alè per començar el seu projecte de vida.

Tampoc no hi trobem mesures valentes en sostenibilitat. Ni per per reduir el número de vehicles privats a les nostres carreteres, malgrat que l’estudi de càrrega diu que en sobren més de 100.000. Ni tampoc hi trobarem cap mesura per combatre la saturació turística o la reducció de places d’allotjament turístic.

El Pacte PPVox segueix negant el canvi climàtic i no hi dedica cap euro a afrontar l’emergència climàtica, un repte ineludible sobretot després de veure els greus danys provocats per la DANA del passat 29 octubre a la Comunitat Valenciana i Castella la Manxa.

Galmés ha tornat a posar en el centre de les seves dèries polítiques als menors, en aquest cas als nins i joves migrants no acompanyats, emprats com a arma política contra l’Estat, els batles i l’oposició, per finalitats totalment partidistes. Només basta veure ell i el seu president de l’IMAS com han tractat la possible implantació d’un centre de menors a Calvià i com ho han fet a Inca. El Consell te un president sense escrúpols que practica una gran irresponsabilitat política i social, amb un clar objectiu de profit personal i de la seva carrera política.

En definitiva, en Galmés ha convertit la principal eina política d’una institució, el pressupost, en una arma contra els infants i joves, contra els Drets Humans. Ja pot esforçar-se a maquillar els millors pressupostos de la institució amb ingressos inflats i més deute públic, per que si després els emmascara amb discursos d’odi, xenofòbia i racisme, els acaba convertint en els pitjors pressuposts de la història del Consell. El Consell navega a la deriva amb Galmés al timó. El rumb de les seves polítiques està guiat per la ultradreta que cavalca lliure al galop de la desinformació de les xarxes i del trumpisme desbocat que arriba dels Estats Units. Els pressupostos del Consell de Mallorca per a l’any 2025 no serveixen per resoldre els problemes de la ciutadania. Només l’anhel d’un sol home per mantenir-se en el poder a qualsevol preu. Ni Galmés podia aspirar a més, ni el Consell de Mallorca a manco.