Quan s’acosta el temps de menjar panellets em vaig a vacunar del grip i de la Covid i quan ho coment sempre sorgeixen els adoradors antivacunes i tota la seva xàtxera olorosa de pseudociències vàries que no fan sinó embullar i desinformar perillosament sobre la salut pública. La desinformació sobre les vacunes és una de les causes de l’enfonsament de les taxes de vacunació a nivells de fa dècades. Diversos estudis han demostrat que les mentides sobre les vacunes estan influint de manera decisiva en la reticència a vacunar-se.

Mirin, parlant de la COVID. «Tots els virus van generant còpies del seu genoma mentre infecten a altres organismes. En aquest procés es van produint petits canvis, mutacions genètiques en el genoma l’anàlisi del qual permet traçar com es transmet el virus entre persones. En investigar aquestes mutacions en el SARS-CoV-2, els científics han pogut establir el que es coneix com a ‘clústers’ filogenètics del coronavirus, diferents tipus o ‘branques’ del virus que expliquen el seu origen, evolució i difusió...» Això ho diu un web dels ministeris de Sanitat i de Ciència, coNprueba , que ofereix anàlisis científiques a nivell entenedor per a tothom i que els convit a visitar.

En canvi, això altre, m’ha arribat per Internet, una de tantes coses que és ‘cola’ dins el nostre mòbil o ordinador: «Envia el missatge a la major quantitat de persones possible: Els trossos de llimona en un tassó d’aigua calenta poden salvar-te per la resta de la teva vida, ho diu el professor Chen Horin, director general de l’Hospital Militar de Pequín. Les llimones calentes maten les cèl·lules canceroses!» Mare de Déu! El professor Chen Horin no existeix, com podien suposar, però qui ho anirà a cercar!

Em poden ben creure, les flors de Bach no fan cap efecte més enllà de l’efecte placebo, el Reiki inventat el 1922 pel budista Mikao Adai «guareix» amb la imposició de mans, la Magnetoteràpia aplica imants i altres collonades, la Iridologia defensa que l’iris revela la salut del pacient... La immensíssima part de tots aquests pseudo-remeis, ni estan publicats, ni se n’ha fet cap estudi científic, ni hi ha cap demostració fefaent més enllà del «m’han dit que un ha dit que li han dit que li ha anat molt bé».

Tornem als anàlisis del web del Ministeri coNprueba. «La «Sanació espiritual activa és una tècnica no invasiva (no cruenta o traumàtica al no usar instruments que trenquen la pell o que penetren en el cos) que actua sobre el «cos energètic» de la persona per a generar efectes en el cos físic i restaurar la salut. Normalment el «guaridor» col·loca les mans damunt del pacient sense contacte físic, i utilitza el seu poder mental per a portar energia curativa als punts pròxims a la col·locació de mans. Conclusió final: La tècnica «sanació espiritual activa» no pot considerar-se terapèutica per a cap indicació clínica sobre la base de l’evidència trobada».. I així, és fa l’anàlisi de l’ eficàcia i seguretat del Zero Balancing, de la respiració conscient, del Tai-Chí, de la vacuoteràpia (Cupping o Teràpia amb ventoses), de la luminoteràpia en problemes de salut mental, de l’acupuntura en el dolor crònic no oncològic d’origen musculoesquéletic, de la musicoteràpia emprada per a reduir l’ansietat, de la dieta macrobiòtica, etc, etc.

Per a Carmen Bachiller les pseudociències enganxen perquè la Ciència a les aules no s’explica bé. A vegades els humans busquem l’efecte placebo quan no podem entendre algunes coses o quan no existeixen solucions. Necessitem creure-les. En un món de sobreinformació, accessible a través de la tecnologia, el camp està adobat per als falsos mites i les pseudociències. El mer desig de curar-se d’un càncer pot propiciar que recorreguem a teràpies alternatives buscant esperances, en lloc de recórrer a la teràpia tradicional que és més honesta i et diu si hi ha o no possibilitats. Cal fomentar l’escepticisme. Sol dir-se que el millor és que cadascú pensi el que vulgui i ja està. No és tan simple, entre el 15 i el 20% de la població creu en l’astrologia. El 30% en la sort, els fenòmens paranormals o les possibilitats de predir el futur i un 20% en remeiers o sanadors. Vegeu l’exemple de l’actor Peter Sellers que es va posar en mans d’un cirurgià psíquic - algú que se suposa que opera sense bisturí- o, fins i tot, Steve Jobs, d’Apple, una dels ments privilegiades del segle XX, que es va tractar de càncer per mètodes alternatius, amb fracàs.