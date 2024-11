The Guardian’ y ‘La Vanguardia’, dos prestigiosos diarios, han anunciado en los últimos días que abandonan X, la antigua red social llamada Twitter. No son los primeros, hay otros muchos medios, algunos de mucho relieve, que ya lo habían hecho. Hacen bien. La red social se ha convertido más que nunca en Mordor, donde reina el señor oscuro Elon Musk, convocado ahora por Donald Trump para aligerar la administración americana. El racismo, la extrema derecha, los bulos, son hoy en día la parte más importante de los contenidos en la red. Si queremos que en el futuro el periodismo contrastado, riguroso y serio vuelva a ser eje central de nuestras sociedades debemos no solo abandonar X, sino también dejar de informar de cualquier comentario que se publique en esa red social (de hecho, en ninguna red). Deberíamos buscar noticias y no magnificar paridas más o menos ocurrentes de 140 caracteres.