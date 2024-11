Tras revisar de arriba abajo el aparcamiento subterráneo del centro comercial de Bonaire, en Aldaia (Valencia), la policía no encontró víctimas mortales, lo cual, dentro de la infernal situación que se ha vivido, no deja de ser una noticia que alivia un poco. Aunque según algunos sectores radicalizados que intoxican el ambiente, las autoridades tapan multitud de cadáveres para tratar de preservar la integridad del Gobierno o de la Generalitat o de quien diantre sea. Que se trate de un bulo que corre más que la pólvora no es algo que entre dentro de sus razonamientos, el de los negacionistas de las noticias constatadas, pese a que el infame Iker Jiménez salga pidiendo perdón por su lamentable error, ya que él también aseguró que se hallarían montañas de cuerpos a la par que lanzaba maldiciones contra un reportero de los suyos que se llenó los pantalones de barro para dar mayor veracidad a sus sandeces. No sé en qué momento se empezó a creer que Iker Jiménez fuera un tipo fiable, más que nada por el contenido supraterrenal de sus programas. Los auténticos testimonios de los habituales del centro comercial dan fe de que en un día laborable nadie aparcaba en el párking subterráneo; arriba había sitio de sobra que proporciona mayor comodidad para ir a comprar. A un sector le hubiera venido de perlas encontrar otro cementerio allá abajo que avivara el fuego contra el Gobierno, que el morbo de las cifras fuera en aumento para poder así continuar con su labor destructiva. Parece que más de 200 fallecidos no son suficientes para dar rienda suelta a su odio y necesitan crear más bulos como lo de los 2.000 desaparecidos cuando las cifras oficiales hablan de menos de cien. Pero lanzas una trola al vuelo y hay miles que la recogen antes de que toque el suelo porque todo es válido en este mundo miserable del que se nutren los radicalismos. Enojarse e ignorar el error es de juzgado de guardia.