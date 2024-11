arrostrar

De rostro.

1. tr. Hacer cara, resistir, sin dar muestras de cobardía, a las calamidades o peligros.

2. tr. Sufrir o tolerar a alguien o algo desagradable. U. t. c. intr.

3. prnl. Atreverse, arrojarse a batallar rostro a rostro con el contrario.

En 2006, U2, en el vídeo del tema The Saints are coming, junto a Green Day, mostraba al todopoderoso Ejército americano acudiendo en ayuda de sus conciudadanos, víctimas del devastador Katrina; cuando la realidad era que las autoridades ni se plantearon la opción y sus ejércitos paseaban labores humanitarias allende los mares. Los cretinos gobernantes no pillaron la ironía; ni aprendieron nada de experiencias ajenas.

Habiendo familias incomunicadas en casas bloqueadas por vehículos apilados, barajando cifras de 1.500 desaparecidos y que al abrir coches y cocheras siguen apareciendo fallecidos, alguien declaraba que «habrá tiempo para depurar responsabilidades». La experiencia demuestra que suele quedar en agua de borrajas.

No es la primera vez que retenciones de autos por condiciones meteorológicas obligan a los ocupantes a pernoctar a la intemperie. ¿A nadie se le ocurre mandar algunos camiones militares, de gran capacidad de circulación, en circunstancias adversas? Aunque no llegue a mayores, siempre será mejor que dejarlos a su suerte. En todas las comunidades gozamos de acuartelamientos.

No sé qué es más triste, que las tropas llegaran una vez que los vecinos y voluntarios ya estaban limpiando -retirando chatarra y abasteciendo de agua y comida a los afectados- o la imagen de los primeros soldados rasos moviendo el barro que se les colaba entre los dientes de sus rastrillos (ese día no debían estar disponibles los bulldozers, que tan alegremente pasean en sus ridículas maniobras), más humillante después de ver a una abuela que había comprado cubo y escoba y estaba dispuesta a andar cuatro horas y ayudar fregando, que como decía «es lo que sé hacer».

El protocolo marca que las ayudas de fuera de una comunidad no pueden acudir sin la petición del presidente de la misma (ya tenemos al culpable indiscutible). Y pese a que en teoría se debe esperar a la solicitud, qué impide coger el teléfono a fin de apretar en el ofrecimiento. Ya sabemos que a reunión de pastores, oveja muerta.