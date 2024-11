Els mitjans de comunicació lloen sovint les grans inversions i obres de l’Administració o de grans empreses a tot arreu. La recerca de vots o la millora dels comptes de resultats planegen sobre les informacions. Més enllà de les portades, existeixen persones que, en silenci i des de l’estima als seus projectes socials i amor de veres a la seva feina, són autèntics herois. Són herois perquè a més del gran esforç per dur-lo endavant, posen en joc, altruistament, els seus estalvis per una causa social, justa o d’agrair. Un grup de gent no gaire abundant, lluitadors i de fortes conviccions. El darrer que he conegut ha estat en Juan Fernàndez Mena, un somiador que va decidir rehabilitar el frontó de Sineu, que ja es trobava en un estat deplorable. Els frontons altre temps foren abundants a l’Illa. A Sineu va tenir molta rellevància. Un grup d’aficionats l’any 1945 varen comprar els terrenys per construir-hi l’actual. L’any 1949 ja estava acabat, inaugurant-se el 24 d’abril amb dos partits de pilota, als que assistiren les principals autoritats de l’època.

Va ser un revulsiu social, cultural i esportiu per a Sineu. Allà cabien moltes activitats, a més de la pilota basca es practicaven altres esports, també teatre, cine, balls, festes i altres celebracions socials. Però la pilota basca va anar decaient i els costums amb el temps canviaren, fet que motivà el seu tancament a finals dels anys vuitanta. La casualitat va dur a Juan Fernàndez fins a Sineu, que en veure el frontó va quedar enamorat de l’edifici, de la seva peculiar arquitectura i dels espais que li suggerien històries d’abans. Tot plegat li dugué al cap agradables records que va viure de nin a un frontó llunyà. I dit i fet, amb determinació, valentia i risc patrimonial el va recuperar. Una lloable rehabilitació que va ser premiada enguany per ARCA. El 17 d’agost de 2022 va començar les activitats i per celebrar que aquest 2024 es compleixen 75 anys de la seva inauguració, el passat 21 de setembre, quatre pelotaris es desplaçaren del País Basc fins a Sineu per delectar al públic amb un emocionant partit de pilota mà. Si hi hagués moltes persones com en Juan i l’Administració els fes costat, tindríem un patrimoni immens i ben cuidat. De moment, ell ha recuperat batecs de la seva infantesa, i nosaltres un magnífic espai patrimonial.