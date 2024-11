La concessió del premi al Millor Restaurant de Cuina Mallorquina, en el marc dels Premis Gastronòmics Mallorca 2024, arriba en un moment especialment emotiu per a totes les persones que integram el Restaurant Los Patos; una etapa de transició entre passat, present i futur en la que conflueixen tota una sèrie de circumstàncies -algunes externes i altres endògenes- que tenen en comú tres factors que consideram cabdals.

Per una part, reafirmam el valuós llegat de quasi mig segle de feina, reivindicant la memòria de Gabriel Font i Leonor Barceló, els nostres pares, impulsors del projecte i els seus principals actius durant tants d’anys. En segon lloc, posam en valor el paper de totes aquelles persones (treballadors, proveïdors, clients...) que ens han acompanyat, al llarg de quasi cinc dècades, en la nostra travessia. I, finalment, reiteram la decidida aposta de futur de la nostra família per tal de reforçar el lideratge del Restaurant Los Patos en el mapa gastronòmic illenc; una aposta avalada per la incorporació de la tercera generació d’una família poblera compromesa, des de fa quasi cinquanta anys, amb l’atenció als seus clients a partir de paràmetres com la dedicació, l’esforç, l’excel·lència i la passió per la nostra cuina.

Han passat moltes coses durant aquest mig segle de trajectòria del Restaurant Los Patos. Hem estat testimonis dels grans canvis que ha experimentat la societat illenca i hem après a evolucionar en paral·lel a ella, en complicitat amb uns clients fidels amb qui hem establert sòlids lligam de respecte, complicitat i afecte mutu. A través de la gastronomia hem après a valorar i cuidar de les persones, procurant el seu benestar, perquè no oblidam mai que ells i elles són, per damunt de tot, el nostre principal patrimoni.

Tres generacions de poblers hem madurant entre les parets del Restaurant Los Patos, sota el lideratge de Gabriel Font (que ens va deixar, massa prest, a finals de 1994) i de Leonor Barceló, que va partir del nostre costat el passat mes de maig. Recentment, ha estat la tercera generació qui ha donat una decidida passa al front per mantenir aquest llegat de feina, il·lusió, compromís i servei de qualitat, els quatre pilars sobre els quals el Restaurant Los Patos ha bastit el seu passat i el seu present i que seguiran essent els fonaments d’un futur que afrontam amb la mateix dosi d’il·lusió que ens ha impulsat durant tots aquests anys.

Queda poca cosa per dir, excepte reiterar que la nostra gratitud per haver rebut aquest premi la demostrarem cada dia mitjançant la tasca diària al servei dels nostres clients. I ho farem amb un impuls renovat, cuidant la cuina tradicional mallorquina, recuperant antigues receptes, innovant nous camins a partir del ric llegat que hem heretat dels nostres padrins. Treballant en equip a la cuina i a la sala, creant un ambient únic on els nostres clients puguin gaudir de la millor oferta gastronòmica en un entorn de qualitat, bon gust i excel·lència. Aquesta serà, en definitiva, la nostra resposta a un premi que, per a la gran família del Restaurant Los Patos, té un dolç regust d’homenatge.