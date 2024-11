El odio se ha instalado en nuestra sociedad, cada vez más enfrentada. Se ha perdido el respeto a los demás e insultar es fácil y sale gratis. Tragedias como la vivida en Valencia, con más de dos centenares de muertos, deberían servir para unir a los ciudadanos y para que los políticos dejen aparcadas sus diferencias y aúnen esfuerzos para ayudar a los afectados, pero no, ni siquiera sucesos tan luctuosos son capaces de evitar el enfrentamiento. Durante estos días tristes, he leído y oído como se acusaban unos a otros, como se culpaban mutuamente de lo sucedido, como se insultaban, como crispaban cada vez más a una sociedad ya de por sí bastante crispada porque, al parecer, derribar al contrario es más importante que el apoyo a los ciudadanos que lo han perdido todo. Y por si esto no fuera suficiente, algunos miserables se han dedicado a difundir bulos solo para atacar al contrincante. Ya es hora de acabar con esta situación, con la ira y el rencor y pensar que el presente y el futuro son de todos y que colaborar es mejor que odiar.