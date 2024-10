Men in black (1997, Barry Sonnenfeld) es el primero de una saga de filmes de hombres de negro de una poderosa organización secreta, que esconden la presencia extraterrestre. De forma genérica, la expresión se emplea para describir a enigmáticos personajes al servicio de organizaciones ocultas, que realizan actividades al margen del sistema organizado. En mi niñez los circos se presentaban como el mayor espectáculo del mundo. Hoy, sin duda, la campaña presidencial de los EUA del 5 de noviembre está por encima en esa clasificación. Derroche de lujosos espectáculos de artistas, candidatos haciendo payasadas y vendiendo hasta biblias, descalificaciones y nulo programa político. En 2020, se recaudaron 1.600 millones de dólares en «donaciones» entre ambos candidatos. Esa palabra me lleva a gratuidad, en alemán kostenlos [coste perdido], que me parece muy descriptiva. Siempre hay un coste, y el que lo asume lo hace por algo. Los candidatos aseguran tener fondos suficientes, pero una parte del poder económico (Elon Musk) ofrece un millón de dólares diario por sorteo en estados clave, entre los que firmen a favor del programa de Trump -en una práctica de más que dudosa legalidad- y Jeff Bezos ordena cancelar un editorial del Washington Post a favor de Kamala Harris. Esto sugiere que el dinero apoya a Trump, pese a los 25 millones de un golpe donados por Bill Gates a la demócrata. Pero cuando el presunto ganador tome el poder, vendrá el mensajero vestido de negro a enmendarle sus discursos y sus programas en forma de matización o corrección: Newsweek, 10/12/2023; Washington Post, 24/5/2024; o el titular de Fox News «las llamativas 9 correcciones ‘brutales’ a Biden de la Casa Blanca», 21/5/2024. Y no sólo al ‘senil’ Biden. Si vamos a la hemeroteca veremos casos anteriores: Trump, Time (10/1/2018), Obama (Poynter, 29/5/2012), etc. Pase lo que pase, los hombres de negro harán hablar al dinero. Desgraciadamente el mío solo sabe decir adiós.