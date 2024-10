Sens dubte, un dels principals reptes que va assumir el Partit Popular en el Consell de Mallorca fou solucionar els problemes de les carreteres. Per això, l’equip del president Llorenç Galmés es va arromangar des del primer moment i un any després podem dir que la feina està encarrilada. Aquesta setmana hem conegut l’estudi de càrrega, un estudi tècnic encomanat a una empresa experta en mobilitat i coneixedora del nostre territori, per tenir una radiografia de l’estat de la xarxa viària.

Per primera vegada, disposam d’una diagnosi clara de les nostres carreteres. Per primera vegada també se’ns plantegen mesures objectives per revertir la saturació puntual d’alguns vials i aturar el creixement descontrolat del trànsit en determinats moments de l’any.

És veritat que l’estudi proposa mesures valentes, com la regulació d’entrada de vehicles a l’illa, el nombre màxim de cotxes de lloguer o el pagament d’una taxa pels cotxes que no tributen a Mallorca. Però són mesures que no afectaran els mallorquins, ja que el president Galmés tenia ben clares dues coses: que fos un estudi totalment tècnic sense interferències polítiques que el condicionessin i que els residents no es vessin afectats, perquè els mallorquins estan al centre de les nostres polítiques.

L’objectiu és, per tant, cercar solucions als problemes ocasionats durant vuit anys de males polítiques del pacte d’esquerres, de polítics més ocupats en baralles internes que en els mallorquins.

Mentre altres illes feien feina per descongestionar el seu territori, a Mallorca sofrírem la inactivitat i la incapacitat del PSOE de Cladera per fer cap estudi de càrrega ni cap proposta vàlida en matèria de mobilitat.

La passada legislatura ningú se’n va preocupar de saber que es duplicava l’entrada de vehicles un 108 % respecte de 2017, ni que es realitzaven 1,3 milions de desplaçaments de mitjana un dia de juliol de 2018, ni que circulaven 956.000 cotxes per les nostres carreteres la setmana punta del mes d’agost.

Diuen que els mallorquins confien en el govern popular sempre que fa falta una gestió professional i responsable. I així és. Ara que tenim un estudi tècnic pioner, el camí està marcat. Confiam plenament en les decisions que s’adoptin des del diàleg a la Comissió de Mobilitat i a la Mesa Social de Sostenibilitat de les Illes Balears, per poder aprovar la llei que necessiten les carreteres mallorquines amb el màxim consens.

Celebram que hi hagi un camí cap al consens entre les forces polítiques, és moment de deixar les excuses a un costat i que tots se sumin a la voluntat social de canviar les coses. Tots ens hem de sentir interpel·lats per aconseguir-ho.