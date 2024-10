Excelente pregunta. ¿Es ahora todo el mundo muy de derechas? Bueno, todo el mundo no sé, pero a veces lo parece. La llamada comunidad internacional, es decir, preferentemente Europa y EEUU, donde hasta la izquierda es de derechas, desde luego que sí. Y aquí en España, donde gobierna una teórica izquierda radical, no sólo es fácil tener la sensación de que todos somos muy de derechas, sino que disponemos de variados tipos de derecha desperdigados por todas partes, y que cuando se unen con algún objetivo (derribar al Gobierno, por ejemplo), crean un clamor y fragor insoportables. Tenemos la derecha de los partidos políticos, naturalmente, pero también la mediática (tremenda), la digital, la religiosa, la judicial (muy activa, la judicial), la financiera, la histórica, la patriótica (ahí, entra la catalana), la empresarial… Normal que de pronto todo el mundo nos parezca muy de derechas, porque cuando hacen piña montan unos jolgorios de escándalo a propósito de la menor fruslería. En Madrid, cómo no, que al ser el cogollo de todo el mundo, es donde se reúnen todas las diversas derechas mencionadas. Y estallan. Se aglomeran precisamente para estallar. Les pasa esto siempre que no mandan suficiente. Por lo demás, la derecha es lo natural y ecológico, la naturaleza siempre fue de extrema derecha, como el cosmos, y para ser de izquierdas hay que realizar grandes contorsiones mentales, y un agotador esfuerzo de la voluntad. A poco que flaquees, ya empiezas a creerte eso de que inmigración es el mayor problema de España, Sánchez es un tirano corrupto que tiene la culpa de todo y el fiscal general del Estado fue cómplice de ETA. Creencias que permiten a muchos ser como realmente son, como les pide el cuerpo. Es decir, de derechas. Lo espontáneo, lo natural. Pero ni siquiera hace falta que todo el mundo sea muy de derechas para que lo parezca, y a ello contribuye el exceso de comunicación (excesos comunicativos), el signo de la época. Y ahora es cuando ustedes querrán saber si efectivamente todo el mundo es muy de derechas o sólo lo parece. Esa segunda pregunta ya no es tan excelente, contiene trampa. Porque da lo mismo. Todas las cosas acaban siendo lo que parecen.