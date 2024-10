I si convoquéssim un referèndum mundial? Crec que ningú s’hi oposaria, fos sobre la matèria que fos la pregunta. «Vols que s’acabin les guerres?» podria ser un bon exemple. Tots volem que no hi hagi més guerres mai més. Jo no dubto de que el SÍ guanyaria per golejada absoluta. Vist el resultat de la consulta universal, es deixarien de fabricar armes i s’eliminaria d’arrel qualsevol tipus de violència. La pau s’instal·laria al món sencer.

Potser és massa senzill i atractiu aquest futur meravellós. Potser existeix un escepticisme molt superior a l’optimisme i al pacifisme. Potser. Potser perquè aquesta convocatòria de referèndum mundial ja se li ha passat pel cap a més d’un i no li ha semblat viable. A més a més: qui l’hauria de convocar, la societat civil o l’administració pública? Ni una ni l’altra. He deixat de confiar en les agrupacions, siguin privades o oficials. Mai no han portat res de bo a terme. Basta veure els resultats. Aquest referèndum mundial només el pot convocar i organitzar un sol individu, home o dona. Així s’han aconseguit els grans progressos històrics de tota la Humanitat. La millor música l’ha feta sempre un home sol, i també el millor art. Ara penso en Bach i en Van Gogh, però podria pensar en molts altres. La política i la religió l’han acaparat assemblees i aliances, i ja veiem els resultats.

Un home que podria donar aquesta gran passa per el bé i la pau de tots els altres, si tingués els bemolls que es necessiten, seria el Papa de Roma a títol individual, ja que la seva autoritat és reconeguda majoritàriament. Però no ho pot fer perquè està fermat de peus i mans a l’Església. Ara mateix, l’únic que se m’acut com a impulsor d’aquest transcendental projecte és Elon Musk. Té els diners i els ànims necessaris per fer-ho. Està fent proeses que no han estat capaços de fer cap Govern ni cap Institució. Ell, ell sol, podria portar a terme aquesta conjuntura extraordinària per salvar-nos a tots plegats. Però, no sé per què, m’imagino que no ho farà.