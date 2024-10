Hablemos de cosas serias, ahora que el presidente Le Senne ha convertido el Parlament en un teatro de vodeviles. Por ejemplo, yo tenía la esperanza de que el profesor Lorente, tras más de 20 años de investigaciones sobre el ADN de Colón, nos revelaría que el navegante había nacido en Felanitx, hijo natural de Carlos, príncipe de Viana, y de la vecina Margalida Colom. Todos en Mallorca sabemos que el almirante es un felanitxer dels grossos, como el agermanat Joanot Colom, el arquitecto Guillem Sagrera, el intelectual Joan Estelrich, el hotelero Gabriel Barceló, el ciclista Guillem Timoner, el matemático Nadal Batle, el artista Miquel Barceló o la genial Quica, que no necesita presentaciones, por no hablar de los Nicolau Llaneras, Llorenç Valverde, en Balutxo, Andreu Manresa, Toni Peña o Andreu Maimó, entre muchos otros notables de la vila. Así que, profundamente decepcionado con el doctor Lorente y por la falta de concreción de sus investigaciones, doy testimonio de que Colón fue concebido en Felanitx en 1459, poco después de la llegada a Mallorca del príncipe. Carece de importancia que su hermano Bartolomé naciera unos cuatro meses después que él y de padre distinto, porque Bartolomé no era hermano, sino primo. ¿De dónde podría ser un tipo genial como Colón, si no de Felanitx? Registros, cartas, títulos, fechas, informes mitocondriales, científicos, historiadores, italianos, portugueses, el cazanazis Simon Wiesenthal y ahora Lorente con los judíos... Todos han ido siempre a la contra, y por eso cuesta tanto dar con la verdad elemental: en Tòfol Colom tenía sangre real y era de Felanitx.