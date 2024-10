Cristóbal Colón era de origen judío y había nacido en algún punto del Mediterráneo occidental. Ya me va bien. En estos últimos veinte años le he dedicado al menos un artículo por año a seguir el estudio que debía determinar finalmente el origen de Colón, sin olvidarme de las revelaciones sobre otras circunstancias de su vida, como las enfermedades que padeció y hasta el muy probable hecho de que fuera bizco (de ese otro estudio me ocupé ya hace bastantes años y ese sí fue la bomba, pero no vayan a buscar tampoco ahora alguno de sus retratos para comprobarlo porque esa no era realmente su cara). Así que solo habría faltado que de verdad hubieran resuelto el enigma y este tuviera que ser mi último artículo sobre el tema. Pero ya me dirán a quién podía haberle sorprendido que las conclusiones derivadas del análisis del ADN de Colón expuestas en un documental al modo de uno de esos realities con suspense y expulsiones fueran lo suficientemente poco concluyentes como para que nadie se viera obligado a reconocer su derrota. Los que afirmaban que era valenciano tienen hoy los mismos motivos para afirmarlo que hace una semana, igual que los que sostenían que era catalán o mallorquín los tienen para seguir dándonos la turra. Incluso los que defienden que era gallego de Betanzos pueden encontrar en la metodología empleada razones para no bajarse del burro. En cualquier caso, en ninguna enciclopedia dejará de leerse todavía que Cristóbal Colón era de Génova y yo mismo podré escribir otro artículo el año que viene que seguro que también será la bomba.