M. Rajoy, de qué me suena esto, dice que fue a abrir un botellín de agua y se puso perdido porque no podía quitar el tapón y quedó hecho un circo. Supongo que no llegó a comprender que poniéndolo de lado se bebe sin problemas, algo que parece bastante complicado para según quien. Tampoco entendió que se debiera a una medida para reducir el impacto medioambiental del plástico, vamos, que el resultado sea que no esté lleno de tapones de plástico por todas partes. Ahora habría que saber si de verdad esta medida supone una reducción de un determinado tanto por ciento o la gente los arranca a tirones y los lanza por ahí como si tal cosa porque le entra una mala leche que no veas que el tapón le entorpezca al beber. Conciencia ambiental es difícil presuponer cuando la mayoría de gente en un cine cualquiera es incapaz de recoger la basura que generan y la dejan escampada por butacas y moquetas sin importarles un comino los clientes que llegan a continuación. O incapaces de tirar al contenedor los restos de un MacDonalds al acabar de comer porque para eso existen lacayos uniformados que lo harán por ellos. Sin embargo a los medios de comunicación les pareció sumamente divertida, supongo que emular a Benny Hill ayuda, la anécdota que contó M. Rajoy porque mojarse la corbata de agua por culpa de un mísero tapón dificulta mucho las cosas. El problema de su más que evidente torpeza son este tipo de regulaciones innecesarias, elaboradas con poco rigor, según su punto de vista, en temas medioambientales. M. Rajoy debe pensar que el que lo inventó tiene mucho tiempo libre sin tener en cuenta que las verdaderas estadísticas tomadas con exhaustividad por la comunidad científica o quien sea se contraponen a las decisiones tomadas entre cubatas en la barra de un bar por cuatro parroquianos que discuten por los penaltis habidos y por haber. En fin, me gustaría saber la opinión de Mariano Rajoy y no la de M. Rajoy, ¿o son la misma persona?