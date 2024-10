La violència masclista és un fet que copeja diàriament les dones, estrany és el dia que en llegir la premsa no ens trobem amb una mala notícia que faci referència a aquesta xacra. Alguns dies, fins i tot, són vàries les notícies que informen de fets violents contra les dones, molts ocorreguts a les nostres Illes: l’exbatle de Deià, Jaume Crespí, acusat d’agressió sexual a una jove o l’alcaldessa de Campos, víctima d’una agressió verbal de caràcter sexual, en són dos exemples de la llarga llista. Dissortadament, són molts els abusos i violències a les dones que queden amagats, per por o altres circumstàncies, el que fa que no puguin ser jutjats. Un cas recent i que ha sortit a la llum, a França, per una casualitat, ha estat el monstruós i execrable comportament de Dominique Pélicot, que va drogar, durant anys, la seva parella, Gisèle, perquè la poguessin violar més de 50 homes, que anava citant a ca seva mentre ella estava inconscient, i amb el detestable afegit de filmar totes les violacions. Gisèle, va demanar que el judici fos públic i que es projectessin els vídeos; volia, segons afirmà, que la vergonya canviés de bàndol, de les víctimes als agressors.

Està clar que les nostres autoritats han de posar aquest tema en lloc preferent a la seva agenda. El pròxim dilluns dia 21, a les 20 h, a la plaça de Santa Margalida de Felanitx, Homes per la Igualtat - Mallorca, amb la col·laboració de la Federació d’Associacions de Veïns de Felanitx i Felanitx per la Igualtat, durà a terme una nova Roda d’Homes. Es tracta d’un acte per mostrar el rebuig dels homes a la violència de gènere. Se celebra cada 21 d’octubre, data que coincideix amb l’aniversari de la primera manifestació d’homes contra la violència celebrada a l’Estat espanyol, concretament a Sevilla l’any 2006. És un acte on els homes volen expressar públicament el seu rebuig a la violència contra les dones, però que està obert a tothom: homes, dones, col·lectius, associacions... Tothom, en definitiva, que vulgui mostrar el seu rebuig a aquesta xacra social que és la violència masclista. Un gran llaç blanc, envoltat d’espelmes, serà al centre de la Roda, seguit de la lectura d’un manifest contra la violència de gènere i d’un minut de silenci per les víctimes. Recordau! Tots hem de participar en l’erradicació d’aquesta xacra social.