Sólo una de las 60 propuestas de resolución que presentó el PP en el pleno que se celebró el martes en el Parlament se le quedó en cartera al darse una mayoría bastante infrecuente en la Cámara: 25 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones.

¿Y cuál fue esa propuesta de resolución? Una que hacía referencia a la gran apuesta del partido y del Govern para este curso: el pacto político y social por la sostenibilidad, o mesa turística. Esta propuesta, y que en la sesión del martes no defendió el portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras (en la fotografía circular) sino la diputada Margalida Pocoví, valoraba «de manera positiva» la iniciativa del Ejecutivo y destacaba «el talante de diálogo y escucha que caracteriza su gestión y la valentía de haber asumido el debate de la gestión turística y las recurrentes situaciones de congestión de nuestras Islas con el objetivo de tomar las mejores decisiones para minimizar las externalidades negativas del turismo que van en contra de la buena convivencia entre los residentes y nuestros visitantes». En su intervención, Pocoví elogió «el talante y el talento» de la presidenta Prohens y dijo que aceptaría iniciativas de todos los grupos.

Es cierto que las resoluciones que se aprueban en debates como el que se celebró el martes no dejan de ser declaraciones de intenciones. Un ex presidente del Parlament, Joan Huguet (PP), dijo una vez que las proposiciones no de ley (muy similares a las propuestas de resolución) no son sino «recados a la madre superiora». El pleno del martes aprobó 114 resoluciones de los grupos. Entre ellas, todas las del PP menos una. Uno de los datos más relevantes fue el elevado número de transacciones (o retoques de propuestas para una nueva redacción con aportaciones de otros grupos) para alcanzar un mayor acuerdo. El PP aceptó 14 de las 18 propuestas de resolución de Més per Mallorca y ese partido avaló otras del PP después de pactar un cambio en la redacción. La más significativa es la referida a la ecotasa o impuesto de turismo sostenible.

Lluís Apesteguia, portavoz de Més per Mallorca, insiste días después del debate en que actuó de manera correcta cuando votó a favor de aprobar un decreto ley de medidas urgentes que incluyera la «modificación» de la ecotasa, eliminado las referencia concreta a que su cuota aumentaría en verano y se rebajaría en invierno. Según indicó Sagreras el jueves, el PP cuenta con el voto de Més para subir la ecotasa y el de Vox para bajarla. Este partido, igual que el resto, votó en contra de la iniciativa pactada por ‘populares’ y ecosoberanistas. Apestegia dijo que no contempla ningún acuerdo con Vox. El socialista Iago Negueruela también ve «muy difícil» que el PP se esté planteando de verdad sacar un acuerdo así. Desde el entorno del Ejecutivo se recuerda que la presidenta escuchará antes a la mesa de turismo.