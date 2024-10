No todos los trenes echan humo, aunque muchos pueden llegar a serlo. Jaume Matas fue el gran especialista en vender líneas de tren que hoy son rutas cicloturísticas. Lo pondremos en el ‘Debe’ de Jaume, que no es pequeño. El expresidente se hacía fotos donde nada había ni nunca hubo vía. En su ‘Haber’ meteremos el metro de Palma. El tema ferroviario ha llenado miles de páginas de periódicos como este, con promesas incumplidas y alguna que otra inauguración. Es un asunto que al ciudadano le ilusiona como a un niño un Ibertren. Si tiene una edad ya sabe de qué le hablo. Unos jugaban con el tranvía y ahora Prohens se ha sacado de la chistera un tren que pasa por encima de Negueruela como si fuera un Ave a toda leche. El nuevo bicho saldrá de Palma y llegará a Llucmajor apuntando a Campos. ¿Le suena Campos, verdad? Ciertamente, no es una mala idea, porque a esta isla le falta mucho por hacer en tema de transporte público y la vía férrea es una excelente solución. Pero Prohens no cae en el error de Jaume Matas, que iba como una moto. Ella ya dice que esto va para largo, para el 2032 y que costará un pastón. Espera que Madrid lo pague. Que espere sentada y más si no gobiernan los suyos. Prohens ya ha puesto la zanahoria en el primer vagón para que usted empuje ocho años más. Quiere ser presidenta mucho tiempo. Es joven, no se preocupe.