Qué es un grafiti? Para mi es una explosión de egos contenidos y un cúmulo de despropósitos puestos sobre un lienzo humano e incluso natural.

Muy diferentes del auténtico arte que alegran la vista de una pared urbana no utilizada porque son puro deleite.

Llamemos pues grafiteros a estos seres con su ego salido del sobaco y artistas-pintores a los que ponen su arte al servicio de todos los ciudadanos sin ensuciar ninguna pared respetable.

¿Cómo podemos aislar a los grafiteros que ensucian nuestras ciudades?

Desde luego no tengo la solución mágica pero alguna idea sí tengo para poder reducirlos: No publicar fotos ni reportajes de los grafitis en los medios.

Allá por el 1989, recibí en mi despacho de la Conselleria d’Agricultura a un diplomático extranjero, en concreto israelí y como no podía ser de otra manera fue una persona educada, con un léxico castellano ejemplar y una gran cultura. Estuvimos mucho tiempo hablando de diversas cosas, pero lo que le interesaba era que el Govern comprase tecnología para luchar contra los incendios forestales, a los que nosotros con un gran equipo y pocos medios, combatíamos con mucho éxito entonces y de lo que yo era responsable.

Estos aparatos, como se sabe, no los compramos, pero una idea que me expresó sí que la ‘compramos’. Se trataba de que los medios de comunicación no publicasen fotos de los incendios, pues según me informó este factor alentaba a gente a quemar rostolls i bardisses, con el consiguiente peligro que se escapase el fuego o de que quedase sin apagar.

Lo cierto es que me pareció muy buena idea, para añadir a las que ya aplicábamos y el resultado fue muy positivo sobre todo en Artà y la Serra de Tramuntana.

La labor que desarrollé fue el de hablar con los directores de los periódicos y T.V. y periodistas de noticias y poner carteles antiincendios por toda Baleares. Esto último aún sigue en vigor.

En el peligro, que nos ocupa hoy, el caso es muy similar y la solución también, pues se trata que tanto Ultima Hora como Diario de Mallorca y periódicos locales no publiquen las fotos de los grafitis, de todos en general, tanto el recién pintado como los ya existentes.

Los existentes deben de ser tapados continuamente, tanto por el Consell, como por los Ayuntamientos y particulares;, muchos lo hacen, pero quedan infinidad de ellos denigrando nuestras paredes, murallas, trenes, piedras, etc.

Creo que, analizando un poco la ‘personalidad’ de estos personajes, sería positivo que no viesen reproducidas sus ‘hazañas’ para no aumentar su ‘ego’, que comprobasen que su ‘arte’ no sirve para nada más que para indignar a los que queremos una Mallorca neta i natural y no sentir vergüenza ajena por esos desalmados, que no nombraré aquí para no hacerles propaganda. Quizás lo que quieren es que nos indignemos, pero esto no va con nuestra forma de ser, por tanto, no consiguen nada importante, tan sólo entristecernos.

Pero bien están las quejas de algunas entidades como ARCA, para denunciarlos, bien está el aumento de la cuantía de las multas, que deberían no ser solo económicas, sino administrativas, con seguimiento policial de estos individuos. Hay que erradicar a estos vándalos, mandándolos al psiquiatra y a reeducación social, por quien corresponda con juicios rápidos.

Espero que los medios de comunicación me hagan caso. Como lo hicieron antaño, aunque tuve que ser muy pesado, pues la contra campaña debería durar todo el año y siempre que sea necesario.

Unió Mallorquina siempre destacó por sus iniciativas, conectadas con la gente y sus necesidades, tanto económicas como emocionales.

No hace falta enumerarlas aquí, quizás ya haya ocasión de hacerlo en otro momento, pues la memoria histórica es algo que no se debe perder, aunque siempre se recuerda más los hechos negativos que los positivos.

Ahora con la conmemoración reciente de la Diada y de nuestra bandera, muchas personas sí han recordado y escrito quién y por qué se celebran estos actos, lo cual es de agradecer como miembro de Unió Mallorquina, pues los negativos ya se han pagado, con creces, algunos con razón y otros sin ella, pero mucho menos que otros partidos, sobre todo por parte del PP y PSOE.

Por todo ello, quiero dar las gracias a todos aquellos que recuerdan algunas cosas positivas de las que hizo Unió Mallorquina y las disfrutan, por y para Mallorca.

Endavant i fora por!