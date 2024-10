Pues ahora resulta que no, que no es por el hecho de no tener el B2 de catalán. La Conselleria de Salut tuvo que desmentir a la señora Alicia Quílez cuando difundió a bombo y platillo –diario ABC mediante- que había perdido su plaza como médica en Eivissa por no tener el B2. Falso por completo. Quílez se presentó a un examen hace meses para conseguir una plaza fija y tuvo la nota más baja entre todos los aspirantes, tal y como ha explicado el Govern. Hay quien quiere esconder su ineptitud y achacar sus fracasos a algo tan sencillo de conseguir, con un poco de buena voluntad y ganas de integrarse, como es el B2 de catalán. Luego hay periódicos que magnifican el fracaso personal para servir a sus intereses, pasarse por el arco todos los códigos deontológicos y la veracidad de la información. Es más fácil culpar al B2 y hacerse pasar por víctima que reconocer la propia incompetencia.