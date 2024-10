Mujeres partidarias del aborto que excluís al padre y menospreciáis la vida, hijas de puta. ¿Ya habéis fregado como os ordené el otro día? Como vea alguna mancha en algún plato o vaso, vais a ver lo que es bueno. Condenad el crimen y parid, cabronas. Viva España, marranas». Este mensaje publicado en redes es solo el botón de muestra de la forma de pensar y expresarse de un tal Álvaro Sánchez y Hernández, un tipejo que la Universidad del País Vasco ha contratado como profesor sustituto en la Facultad de Derecho. Que uno es muy libre de pensar y decir lo que desee, por supuesto, pero que un energúmeno de esta calaña -además de machista, racista y fascista, sus comentarios sobre la homosexualidad son de un nivel asombroso, amén de lo que opina sobre los vascos- sea quien enseñe a nuestros hijos es de traca. Y encima Derecho, cuando a él le encantaría saltarse a la torera los más elementales. El asunto se ha destapado porque algunos alumnos de izquierdas le han hecho un escrache y ha tenido que salir del recinto escoltado por los seguratas de la institución. Se ve que es valiente abriendo la boca en redes para vomitar su mierda, pero no tanto en la vida real, mucho más jodida. Mientras se han suspendido sus clases temporalmente, el rector se plantea si debería seguir en su puesto o su ideología resulta compatible con los valores que defiende la universidad. Es obvio que no, así que seguramente le espera la expulsión. En lo personal me enorgullece que los jóvenes se levanten y reaccionen ante individuos como este y me entristece que ciertos medios (o pseudomedios) enaltezcan al asqueroso y critiquen a los alumnos que lo han denunciado. Mientras haya chicos como estos, habrá esperanza.