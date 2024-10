Si consultam sobre les plaques solars, tot són grans meravelles. Certament, els parcs fotovoltaics, en aquests moments, són la solució més viable a l’obtenció d’energia renovable i contenció del canvi climàtic. Però poden originar problemes que aconsellen no ubicar-los en terrenys agrícoles i prop de cases i nuclis habitats. El fet és que ens menteixen sobre aquest tema, perquè amaguen intencionadament informació. Fa un mes vaig consultar a la web de la principal empresa que ens subministra electricitat, sobre les plaques solars, i després de tots els avantatges, deia que el reciclatge s’havia de fer ben fet perquè hi havia alguns materials com cadmi i d’altres que eren perillosos; ara ja han llevat aquesta informació i es limiten, dins l’apartat ‘La veritat sobre el reciclatge dels panells solars’ a dir que contenen un 5 % de metalls i semiconductors, ressaltant que el silici no és perillós, però no ens diu res de la gran perillositat dels altres: cadmi, seleni, indi...

Els beneficis ja els sabem, ens els recorden cada dia, per tots els mitjans possibles, les empreses i administracions, però... i els perjudicis i possibles perills, per què els amaguen o callen? Aquestes són algunes de les molèsties o perills dels parcs solars: - Gasos dielèctrics com el hexafluorur de sofre, que produeix un efecte hivernacle 22.200 vegades major que el diòxid de carbó, i persisteix a l’atmosfera més de tres mil anys; i pot crear derivats que respirar-los produeixen edemes pulmonars, acubaments, convulsions, etc. - Renou continu dels convertidors i transformadors, si estan a prop de cases, la gent sensible no ho suporta i els pot fer emmalaltir. - Minerals força perillosos com el cadmi, si es trenquessin els vidres de protecció a causa d’un canvi sobtat de temperatura, podria haver-hi greu contaminació. - Efecte illa de calor, originat pel silici i l’alumini. Consisteix en un augment de 3 a 4 graus de la temperatura dins el parc i zones molt properes. - Canvi o destrucció del paisatge. - Ocupació i desaparició dels camps de cultiu... Els parcs fotovoltaics són actualment la solució per crear energia, però... ha de quedar molt clar que no es poden ubicar en terreny agrícola o propers a cases habitades. El problema radica en la falta de planificació per part de les nostres institucions.