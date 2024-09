No voy ha hablar de Sánchez, me resulta cansino, innecesario; una pérdida de tiempo. El Gobierno formado por un conjunto de ministros con poco criterio y mucha doctrina se dedican a ejecutar lo que se cuece en Moncloa, sin rechistar y con mano firme. Dicen que abogan por un federalismo de momento monárquico, pero el objetivo apunta a esperar su momento para sustituirlo por la república. Creo que en España sobran instituciones. Monarquía o república son dos formas con semejanzas, solo les diferencia que una es dinástica y genética. La otra es democrática. Pero se da la paradoja que las monarquías ya solo son ornamentales, carecen de contenido decisorio, están a las órdenes del Gobierno. El Rey es el jefe del Estado; la primera autoridad del país pero no toma decisiones, solo firma lo que se le da y nos representa a nivel institucional. Mientras tanto pagamos un pastón en mantenimiento institucional.

El engaño del presupuesto de la Casa Real es solo una pantomima para confundir a la plebe. Acaso no es gasto público mantener escoltas para toda la familia, aunque ya no sea real: seguridad, transporte, dietas de toda la parafernalia que les sigue, etc. La república nos llevaría más o menos el mismo gasto. Ambas están obsoletas. Prefiero el modelo de EEUU, solo un presidente. Miren Francia, Macron en un ejercicio de rey de la época absolutista nombra un primer ministro conservador después de que la izquierda ganara las elecciones. Nada es lo que parece. La política hace posible cualquier incoherencia. En España tenemos un Gobierno que se declara en la intimidad republicano, pero jura lealtad al Rey en su toma de posesión. También perjura al declarar lealtad a la Constitución, aunque la atropella a diario. Los españoles no somos iguales, ni tenemos los mismos derechos. Ahora hay autonomías de primera clase, periféricas, de segunda, forales, históricas y a la carta dependiendo de su volumen y dependencia para mantener al césar. Balears es pequeña, no pesa nada en ningún sentido. Somos la segunda mejor vaca que ordeñan, pero la humillan con un poco de forraje de poco contenido calórico. Los socialistas se autodenominan federalistas, pero adoptan una actitud despótica con las autonomías que no son de su color. Estas son la antesala del federalismo. Si las chantajeas aniquilando sus derechos a gobernar sus impuestos, eres simplemente un estafador o impostor. Lamento que la izquierda se comporte de manera amoral, con chantajes permanentes al Govern. Me duele que la mallorquina presidenta de las Cortes y tercera autoridad del país permita tanta afrenta a su propia tierra. Parece que quiere volver y utilice armas masivas contra Prohens. A pesar de tanta miseria política, la vida es bella.