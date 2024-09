Són paraules del nostre Bisbe, amb sintonia amb aquelles frases de Kairos en les quals vaig expressar: si Sant Juníper tornàs a Petra diria, pensant en Mallorca, «aquí hi ha més pagans que a Califòrnia quan per primera vegada vaig entrar en aquelles latituds…» Actualment, per a les persones inquietes davant aquesta situació es tractaria d’una reevangelització a l’estil juniperià, començant pel primer anunci: ‘Jesús és el Senyor’. Aquest és l’horitzó cap a on s’orienta la creació de les nou missions juniperianes que s’han fet a Mallorca, recordant les nous missions que Sant Juníper va crear a Califòrnia, amb la pretenció d’un homenatge al gran missioner i a la vegada que siguin un estímul i encoratjament per a imitar-lo. No hi ha dubte que ens ha tocat viure en un món totalment desorientat, sense fe, privat d’un punt de referència que doni llum, seguretat, esperança i alegria. Davant aquesta situació d’indiferència i incredulitat, s’imposa la necessitat de plantejar-nos sèriament la nostra identitat de cristians. No basta una actitud de lamentacions o de refugiar-nos en un cristianisme simplement de protocol, sense convicció.