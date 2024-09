Denzel Washington dirige y protagoniza esta cinta (2007) que relata de forma idealizada -los negros de EUA no pudieron participar en los concursos hasta los años 1950- las disputas de los alumnos de Melvin Tolson. El gran debate de la semana lo protagonizaron Harris y Trump. ¿En qué difieren sus programas? Veamos los dos grandes conflictos internacionales: Palestina y Ucrania. Trump es un declarado sionista; Harris y su marido el judío Douglas Emhoff acaban de donar más de $2 millones para combatir el antisemitismo. ¿Alguno de los dos promoverá la solución de dos estados? Cisjordania es un queso de gruyere donde colonos judíos constantemente expulsan a los palestinos y se apropian de sus tierras. ¿Alguno obligará a esos colonos a su devolución, a la que tendrían derecho los palestinos si se aceptasen los dos estados? Ese territorio está ya perdido. Quedaría Gaza, un amasijo de ruinas y cadáveres atrapados, tras recibir 70.000 toneladas de bombas en sólo 8 meses -las dos bombas atómicas sumaron 15.000 toneladas- y no parece que Israel esté dispuesta a devolver el territorio. Los palestinos se quedan sin país. En cuanto a Ucrania, el tema no es ni el Donbás ni la expansión OTAN. La rapiña de recursos apoyada por ambos partidos -petróleo de Irak, activos en Ucrania como compensación por las armas, sanciones para sustituir el barato gas de Rusia por su más caro GNL- busca sostener su moneda, el dólar fiat. No tiene respaldo en oro, y EUA es el país más endeudado del mundo. Mientras, el grupo BRICS está desarrollando una moneda (quizás una cesta de monedas) respaldada en oro. La Cámara ha aprobado la HR1157 destinando $1.600 millones a frenar la ‘acción maligna’ de China. Ambos candidatos mantendrán la guerra proxy con Rusia y China. Ahora se habla de utilizar misiles de largo alcance. Putin afirmó que eso sería una declaración de guerra. El gran debate sobre si sostener el dólar merece una guerra mundial deberían hacerlo los ciudadanos.