El Ministerio de Transportes acaba de publicar un anuncio a ritmo de rap, en el que se ven autobuses y trenes de cercanías, con una letra que dice: «Si te vas a mover que sea con clase; si lo haces en Lambo quizás te retrase».

Aparte de la obsesión por los Lamborghini que le ha entrado al Gobierno, el anuncio demuestra que para sus autores nuestro transporte público es lo mejor de lo mejor. Justamente eso sucede en pleno caos del transporte de cercanías en Madrid y de los continuos retrasos y parones del AVE, que no sólo no es el más rápido, sino el que más problemas trae. Para el ministro Óscar Puente, todo es culpa de la dotación del Talgo, con material obsoleto y descuidado y no de la gestión de su Ministerio, ya que, según él, el tren vive su mejor época en España.

Todo es cuestión, pues, de la oposición, a la que, sigue diciendo el ministro, sólo le falta añadir que los trenes con Franco iban mejor. Tanta prepotencia evidencia la autocomplacencia del ministro y su convicción de que su gestión no es mejorable cuando en España llegar a tiempo en tren constituye hoy día un milagro.

Ya demostró en su momento de qué pasta está hecho el ministro Puente cuando puso a su tropa de asesores a buscar en las redes a todo aquél que se oponía a él, en vez de tratar de mejorar las competencias de su Ministerio. Lástima que no haya una oposición con talla para poner las cosas en su sitio y exigirle las responsabilidades que le corresponden. Si hubiese más Cayetanas Álvarez de Toledo, con su capacidad dialéctica y con su facundia otro gallo cantaría e individuos como nuestro personaje no se saldrían de rositas.