En temps passats es pensava que la Terra se sostenia com els edificis, sobre pilars. De fet, s’han fet edicions exitoses amb el títol Els pilars de la Terra. Es va defensar després que la Terra simplement flotava, altres opinaven que no flotava sinó que simplement es movia sense parar; en la mentalitat popular ha calat més la figura de la taula que se sosté sobre quatre cames. I és així que acostumam dir «això no se sosté» o «se sosté sobre raons sòlides».

Apliquem el paradigma a la nostra cultura actual. He sortit a preguntar: quins són els pilars que sostenen el moment present? Transcric les respostes compilades. El cos, el cos ha conquerit la importància capital: estar sa, estar en forma, estar guapo... La resposta del segon fou diversa: l’instant; sí, insistí, el que avui pesa ni és la història nacional ni la familiar, tampoc el futur del meu jo, el que importa és l’ara, passar-ho bé ara, ja, tot d’una. El tercer que vaig glapir, contestà: el plaer; no se va explicar massa, i jo vaig deduir que havia fet una mescla de les dues primeres respostes: un combinat de carn i de rapidesa. El quart contestà: la sort, és aquesta i no l’esforç la que porta la fortuna, avui. Cos, instant, plaer i sort, ¿són els quatre pilars que sostenen –i s’esforcen a legitimar– el present?