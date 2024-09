És difícil explicar amb paraules què significa estimar la terra. Aquell sentiment d’emoció que ens recorre per dins quan veiem onejar al vent la nostra bandera. Simplement, a vegades, les paraules no basten. No obstant això, aquest 12 de setembre tenim una oportunitat. L’oportunitat de celebrar tots junts i com mai el sentiment d’orgull i la nostra estima cap a Mallorca.

Aquest 12 de setembre tenim molt per celebrar. Enguany, és una data més especial que mai, ja que el Consell de Mallorca ha restablert el 12 de setembre com la Diada de Mallorca complint, una vegada més, amb la paraula donada. Un canvi que compta, amb el suport de la ciutadania expressat a les urnes, amb el consens de la majoria dels ajuntaments de l’illa i l’aval dels experts.

La protagonista d’aquesta Diada tan especial és la bandera de Mallorca que enguany celebra els seus 40 anys d’història. No hi ha cap símbol que representi millor el nostre amor i devoció cap a Mallorca. Una ensenya que ens uneix a tots i que ens fa sentir orgullosos del nostre poble, la nostra cultura i les nostres tradicions. Segons els historiadors, va ser creada durant el segle XIV quan el rei Sans va atorgar una ensenya a les embarcacions de la flota comercial de l’illa per ser diferenciades. Durant segles, els mallorquins van assumir aquesta bandera com a pròpia, però no va ser fins fa 40 anys i gràcies a l’Estatut d’Autonomia que es va aprovar de forma oficial.

Com a president del Consell de Mallorca vull animar a tothom a treure la bandera en el dia d’avui, el 12 de setembre. Que els colors de la nostra ensenya –el groc, el vermell i el lila– llueixin amb orgull als balcons i als carrers de tots els racons de l’illa. Perquè la bandera de Mallorca representa a tothom, aquesta és precisament la seva grandesa. Un sentiment que ens connecta, més enllà de les diferències. Evoca un passat comú, els valors compartits i el futur que volem construir junts: una Mallorca més pròspera, justa i solidària. Una terra de concòrdia i d’oportunitats. Aquest és l’esperit de la Diada de Mallorca.

Si feim una mirada enrere, recordarem que el 12 de setembre va ser la Diada de Mallorca durant gairebé 20 anys. Així es va aprovar amb una àmplia majoria l’any 1997 fins que, dues dècades després, es va trencar el consens que hi havia. Una data que no s’hauria d’haver canviat mai. En aquesta nova etapa hem aparcat la confrontació i volem sumar allò que ens uneix.

El 12 de setembre no és una data triada a l’atzar. Té un rerefons històric de gran importància que el poble de Mallorca vol commemorar. El 12 de setembre de l’any 1276, el rei Jaume II va jurar la carta de privilegis i franqueses a l’església de Santa Eulàlia, a Palma. Va ser un esdeveniment decisiu per aquesta terra: el naixement d’un nou regne, la Corona de Mallorca, que va donar pas a una època daurada per a l’illa. Així, el 12 de setembre va canviar el nostre esdevenir i va assentar les bases del que som i de la nostra forma de viure. Molts motius per fer d’avui una Diada per estimar Mallorca.