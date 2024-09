Del lat. exactor, oris.

1. m. Cobrador o recaudador de los tributos, impuestos o emolumentos.

Cosas que uno debería saber, aunque solo sea por el uso cotidiano, si bien parece que la mayoría ignoramos, por lo menos un servidor, pese al uso frecuente.

Seguramente usted ya lo sabe, a esta altura de relato se le adivina avispado, pero con algo tengo que rellenar las líneas, por lo que le pido que disimule un poco, abra ligeramente la boca y agudice la mirada, como si se encontrara ante una grata sorpresa.

Si tiene gestiones varias que realizar por Palma y su coche es un complemento indispensable, le recomiendo empezar por la zona centro o zona 1 del plano de distribución de la ORA; si tiene suerte y sus trámites se aceleran, finalizando antes de lo previsto, no tire el correspondiente tíquet de aparcamiento de la zona azul, puede dirigirse a su siguiente gestión, en cualquiera de los distritos ORA, zona 1 o naranja, 2 o verde y 3 o azul, porque ese resguardo sigue vigente y no tiene por que sacar uno nuevo, mientras el plazo de tiempo abonado no se agote. Lo sé, la infinidad de boletos que tapizan el suelo del auto y que no habían consumido sus plazos.

Tenga mucho cuidado, esta norma se cumple de zona uno hacia arriba, si lo intenta a la inversa se encontrará con el desagradable regalo, en forma se sanción, sobre su parabrisas. Un recibo expedido en la zona 3 no es valido en las zonas 2 o 1, del mismo modo los de la zona 2 sí sirven para la zona 3, pero no para la zona uno y como iniciaba mi narración, los minutos no agotados en zona uno sí son válidos para las demás áreas.

Y ahora me pregunto (apreciado lector sea solidario y pregúnteselo también): ¿Por qué esta información no viene especificada ni en la web ni en las máquinas expendedoras? Es evidente, porque todos los que no éramos conscientes de ello hemos sido generosos con estos recaudadores de contribuciones, que no con las arcas de nuestro Ajuntament. Un tanto similar pasa con los pagos de impuestos realizados en la oficina de la Agència Tributària de les Illes Balears, pero esta explicación da para una nueva Tribuna, que en próximas fechas desarrollaré.

Hago mía la máxima de que el que avisa no es traidor.