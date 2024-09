Algunas cosas me sorprenden, como por ejemplo el hecho de que en Estados Unidos exista un valle a resguardo de las Montañas Rocosas que se llame Jackson’s Hole (traducido: el agujero del hijo de Jaimito). Por cierto, que allí se celebró no hace mucho un importante simposio financiero sobre un posible recorte de las tasas de interés. Tampoco deja de sorprenderme un titular que tengo guardado por lo pintoresco: «Una semana sin bragas, lo hemos probado y estas son las conclusiones». «Hagas lo que hagas, ponte bragas». Esto lo comprendo bien, porque ya Julio Cortázar advirtió de los peligros del cierre relámpago.

Otro titular: «Penélope Cruz se abre en canal». Pobrecita. Pero no ha llegado la sangre al río, no hay vísceras por el suelo ni nada por el estilo, porque la frasecita entera es: «Penélope Cruz se abre en canal y cuenta el porqué de su miedo a conducir». La explicación viene más adelante, cuando la actriz cuenta que una vez vio cómo su hermana era atropellada por un coche y a consecuencia de ello le quedó el miedo en el cuerpo.

Tampoco me gustó mucho el comentario de un desaprensivo que me mandó a freír monas. No me gustó porque a pesar de ser hijo de un buen cocinero no practico la cocina más que en teoría, y no creo que lo de freír monas me saliera nada bien. Por cierto, que aún tengo que encontrar el restaurante donde sirvan mona frita, para probarla al menos.

Después está lo del súper, hoy en día todo es súper, incluso la luna. El otro día oí que anunciaban una superluna tan súper que hasta afectaría a las mareas de las playas. «La superluna de Esturión de agosto 2024», decía el titular. «Así se vio en España y en el mundo entero este fenómeno astronómico». Y yo que creía que las mareas de la playa tenían algo que ver con marearse de tanto tomar el sol (super mareo) o con la resaca después de beber demasiados mojitos. Porque ya digo, todo es superbueno, superfantástico, chachi piruli y todo mola un montón. También oí comentar: «Me duele el corazón un montón». Pensé que si tenía un montón sobre el corazón, no era raro que le doliera, aunque fuera de mierda seca.