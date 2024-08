Genèticament, tots els humans som éssers políticament lliures. En un principi, biològicament depenem dels nostres pares o d’alguns servents que ens nodreixin físicament. Però, quant a la nostra manera de pensar, la nostra consciència de seguida descobreix la pròpia llibertat. I és aquesta realitat personal la que ens fa ser ciutadans lliures capacitats per comportar-nos com a tals. Actuar en consonància no és fàcil. I no ho és perquè som animals socials. La societat tot ho embruta. Una cosa tan senzilla com sembla que és viure d’acord amb la nostra identitat i la nostra naturalesa, l’hem complicada de tal manera que massa sovint ens trobem bloquejats políticament i socialment per les circumstàncies que ens envolten.

La massificació turística que patim actualment a Mallorca, per molesta que sigui, és molt més beneficiosa que la incursió autoritària castellana que ens envaeix marcialment des de fa segles. Aquesta sí que ens impedeix ser veritables ciutadans lliures. Els turistes no es fiquen dins la nostra cuina i el nostre dormitori, ni ens impedeixen ser ciutadans relativament lliures, ja que la nostra cultura ancestral, la nostra llengua i la nostra identitat mil·lenària ho impedeix, però contra les imposicions castellanes no hi ha protocols ni costums que hi puguin fer res. La llei està de part seva, perquè són els mateixos castellans qui les han dictades amb munició militar i violència a tots els nivells. Els turistes arriben aquí pacíficament i en cap moment ens obliguen a parlar ni a actuar com ells volen. La diferència és enorme. Però a l’espanyolisme imperial ens hi adaptem com a xotets de cordeta. No fem manifestacions a les platges, carrers ni places, pobles ni ciutats, contra aquesta vigorosa i enèrgica invasió bèl·lica, com sí que les fem contra el turisme.

Hi ha governants tan tirans que només governen per anular els drets i les llibertats dels altres. No es troben entre nosaltres per fer vacances, malauradament, sinó per privar-nos del nostre benestar social i de la nostra alegria de viure. No, no és només la massificació turística la causa principal que ens impedeix viure dignament com a ciutadans lliures.