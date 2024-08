L’altre dia, una tia meva em descobrí la paraula jovenlandés. No ho havia sentit en ma vida. Pels que teniu la sort de no saber-ho, m’explicà que és terminologia racista per criminalitzar a les persones joves migrants.

La migració. Quin tema, eh? «Què complicat», es diu. I què senzill si ho mires des d’una perspectiva de drets fonamentals. Qui vol partir de ca seva? És d’un sentit comú aclaparador entendre que la gent migra per necessitat. Però la propaganta racista va calant i desposseint de tota entitat a les persones migrants. Et venen que no són iguals que tu. I tu, t’ho creus.

Ho veim a les xarxes, als mitjans, a les institucions: no són infants, són menas; no són adolescents, són jovenlandeses. Aquesta deshumanització té el clar objectiu que no vegem a les persones migrants com el que són: persones.