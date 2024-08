Según el alcalde de Badalona (sí, el mismo que considera algo maravilloso poner el árbol de Navidad más grande del planeta), si te embarcas en cualquier ferry de los que cubren el trayecto entre las Islas y Barcelona y coincides con inmigrantes marroquíes que no parecen muertos de hambre, enfermos y desaliñados, sino que te llaman la atención por su buen aspecto y por sus móviles y sus gafas de sol, ya puedes pensar que, a pesar de todo esto, dentro de poco se convertirán en los nuevos delincuentes de Europa.

Es una deducción que se le presenta muy claramente nada más verlos embarcar y desembarcar (y deducir de dónde son por el idioma…). Y aún se puede rizar el rizo si le añadimos las posteriores palabras de la número dos del PP, según la cual, las declaraciones del alcalde encierran en el fondo un acto de valentía considerable, pues es el único que se ha atrevido a poner por escrito lo que muchos pensamos y vemos a diario. Hay que ver cómo cambia la interpretación de unos hechos según la percepción que se tenga. De todas formas, tal vez los «magrebíes de Albiol» fueran de los que viven en unas mejores condiciones. Lo digo porque yo he coincidido bastantes veces en el barco con marroquíes y, la verdad, iban con chanclas y con ropa gastada y no tenían tan maravilloso aspecto. Lo de los móviles me llama mucho la atención: ¿acaso considera este alcalde que tener un móvil es un lujo? ¿Y unas gafas de sol? ¿Es algo que no deberían poderse permitir los inmigrantes?

Hace mucho que, para bien o para mal, entramos en el mundo de la globalización. Pero se ve que a este hombre y a los que le consideran un valiente por atreverse a escribir lo que tantos pensamos –socorro– no le sienta bien viajar en un ferry con una gente de baja categoría pero no tanto. Bueno, así ya lo sabrá para las próximas ocasiones. Mejor escoger un jet privado o un yate de lujo. La pobreza es fea. Y molesta. A unos más que a otros, por lo que se ve. Tal vez deberían tener en cuenta que no todos vemos las cosas de la misma manera. Ni necesitamos el árbol de Navidad más grande del universo.