L’herència del passat influeix en el nostre futur, però sempre tenim la capacitat de canviar i millorar. Després de vuit anys de govern d’esquerres, es va evidenciar una manca de voluntat política per abordar el problema de l’oferta il·legal turística. Aquesta inacció va permetre que aquesta activitat proliferés sense control, afectant negativament la imatge de la nostra illa i la qualitat de vida dels residents.

L’antic equip de govern d’esquerres va prioritzar els seus interessos polítics per sobre del benestar dels residents i la sostenibilitat del nostre model turístic. Es van limitar a mesures superficials que no van tenir cap impacte real; de fet, van empitjorar la situació. Mentre ells parlaven molt, poc feien per resoldre els problemes.

Afortunadament, la situació ha canviat! Amb l’actual equip de govern, liderat pel president Llorenç Galmés i el conseller de turisme Sr. Rodríguez, hem demostrat amb fets el nostre compromís amb la legalitat, la sostenibilitat i el benestar de la comunitat. Feim una política responsable, basada en accions decidides per lluitar contra l’oferta il·legal que posa en risc la convivència entre residents i turistes. Aquest és l’únic camí per assegurar un futur pròsper i sostenible per a les nostres illes.

El nostre compromís és clar: apostar per un model turístic sostenible que equilibri la demanda amb la capacitat de càrrega de la nostra illa, protegint el nostre entorn natural i assegurant una convivència harmoniosa entre residents i turistes.

Amb la determinació de l’actual govern del Consell, estam fent passes fermes cap a aquest objectiu. Hem doblat el nombre d’inspeccions per combatre l’oferta il·legal, i el nombre d’expedients oberts ha augmentat un 20%. A més, hem agilitzat la tramitació dels expedients de sanció, aconseguint reduir en més d’un 60% el retard acumulat i, com es va anunciar es doblarà l’import de les sancions del lloguer il·legal, protegint a qui compleix la norma. Aquest estiu, impulsarem més de 2.500 inspeccions. Però això és només el començament. La nostra visió va més enllà: volem construir una Mallorca on el turisme sigui font de prosperitat que beneficiï a tots, sense comprometre la qualitat de vida dels residents ni el futur de la nostra terra.

A diferència de les esquerres, nosaltres ens sentim molt orgullosos que el turisme sigui el nostre principal motor econòmic. Els governs anteriors no van saber gestionar aquest tresor, i ara hem de reparar els danys causats.

El turisme, que ha estat el motor de progrés durant anys, enfronta nous reptes que requereixen una gestió acurada per mantenir el seu paper fonamental en la nostra economia. La massificació turística, els problemes de convivència entre residents i visitants, i l’impacte mediambiental són alguns dels obstacles que hem d’afrontar de manera decidida i efectiva. Avui, el risc és que el turisme ja no pugui seguir generant riquesa i benestar si no s’adopten mesures concretes i valentes per reconduir la situació. Si volem continuar aprofitant els seus beneficis, hem de gestionar els seus reptes amb cura i dedicació. No podem permetre’ns el luxe de mirar cap a una altra banda mentre els problemes s’agreugen.

Amb lideratge fort i un compromís ferm, estam revertint els efectes de la negligència del passat i avançant cap a un model turístic més just i sostenible. Treballem dia a dia per defensar el que més estimem: la nostra terra, les nostres tradicions i el benestar de la nostra gent. Qui estima la terra, estima la gent.