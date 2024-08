Empero: 1. adv. cult. sin embargo. 2. conj. advers. pero.

Mientras escribo estas líneas, una procesión de gotas de sudor recorre mi frente, suicidándose, saltando al vacío e impactando en la mesa junto al portátil. Mi empecinamiento en no poner aire acondicionado, por idearios ecológicos, juega en mi contra en demasiadas ocasiones; pese al privilegio de que mi comedor tiene vistas a la Tramuntana (aunque sea sobre las azoteas de Ciutat). Debería coger unos días de asueto, toda una contradicción viviendo en Mallorca, el paraíso de las vacaciones. Cabe corregir esta afirmación y adjetivar como el actual purgatorio o incluso infierno, mas ya me conoces un poco, soy un soñador. Cumplo con mis deberes laborales; las ocho horas son obligatorias; así que de momento no hay jornadas de recreo, ni viaje lejos de Sa Roqueta; pero estos meses, las extras no pueden comprarse con dinero, hay que compaginar a diario con compromisos sociales; puede que incentivando algunos enquistados y siempre dejando hueco a la improvisación. Ya sabes, si vives en la isla, imprescindible embaucar un día a tu amigo con barco (gracias Toto); seducir a tu colega con terraza para una velada al fresco (gracias Xisco); y si hiciese falta, sobornar a tu camarada con piscina para un «capfico» (gracias Yoli. Perseidas en remojo con copa, es un concepto por el que se podría cobrar, ahí lo dejo). Un buen plan de verano se completa revisando esa lista de locales a curiosear durante un desayuno, comida o cena en pareja o con amigos y la visita a las escasas propuestas culturales se convierten, por lo general, en especialmente gratificantes, poca gente y buena climatización. No debo perder mi perfil crítico, ni en periodos estivales. Si te cuadra, aconsejable alguna de las quedadas de mis admirados @Contracimera, participando en uno de sus torneos de fútbol en plazas colonizadas por restaurantes (y si ellos me permiten una sugerencia, les animo a celebrar partidos de básquet 3x3, que parece estar en boga y mucho más incomodante, por el bote de balón) o las convocatorias de Mallorca Platja Tour, la manera más reivindicativa de disfrutar de nuestra costa. En estas fechas, en cuanto a lo ocioso, deberás cumplir la sabiduría popular y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.