Va haver-hi un temps, que s’omplí tota la costa d’hotels i edificis turístics, fent malbé el nostre idíl·lic paisatge costaner, es va batiar com a ‘balearització’. Ara, toca espenyar l’interior de l’Illa, i, per acabar de modificar el paisatge i passar de la bellesa a l’ordinariesa, han arribat les plaques solars, que, amb l’excusa del canvi climàtic, estan proliferant amb exageració; i no aturen les peticions de parcs solars de molts de milers de plaques, amb el perill que això comporta donat que no hi ha cap mena de prèvia planificació per part del Govern o Consell, i que no es té en compte al moment d’autoritzar una central industrial fotovoltaica els Plans Generals d’Ordinació Urbana dels pobles ni Ciutat, permetent posar aquestes indústries en sòl rústic. Totes les grans companyies elèctriques, com bancs i altres inversors, nacionals o de fora, estan ara rere aquest negoci. Les empreses elèctriques estan a l’aguait per dur-se’n un bon tall del pastís i no perdre negoci. No interessa que els particulars es puguin autogestionar amb petites agrupacions o cooperatives l’energia amb plaques i tinguin un cost quasi ‘zero’, volen que passin per la seva caixa.

Estam davant un gran repte que sembla, a hores d’ara, estam perdent per culpa de la inoperància de les nostres autoritats, quan s’adonin del problema, passarà com la balearització o la massificació turística, serà massa tard. En aquests moments ja tenim a Mallorca 74 centrals fotovoltaiques actives en terreny agrícola i 70 en tramitació, una bogeria que ningú dels nostres representants polítics s’atreveix a aturar i ordenar. Això pot dur un gran canvi del paisatge i l’agricultura, i no serà per a bé. Tant d’espai canviat del verd al negre, unes 1.400 hectàrees entre les ja actives i demanades, i cada setmana una o dues de noves sol·licituds, comportarà una pujada de la temperatura global, que és precisament el que es vol evitar. I no sabem si la gran quantitat de materials minerals i d’altres que conformen les plaques, en un futur, amb les pluges poden contaminar els terrenys. A més, les plaques tenen una obsolescència natural d’uns vint-i-cinc anys; passat aquest temps, quan ja no siguin rendibles, que passarà si l’empresa les abandona i no les recicla donat el seu gran cost? Ens les menjarem amb patates